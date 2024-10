A- A+

recife Homem morre após ser atropelado por ônibus em Afogados, Zona Oeste do Recife De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), o registro do caso aconteceu às 8h19.

Um homem de 50 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (9), após ser atropelado por um ônibus na Rua São Miguel, em Afogados, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), o registro do caso aconteceu às 8h19. A vítima não resistiu e morreu no local. A ocorrência segue em andamento.

Até o momento, não há informações sobre as condições do atropelamento. A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Urbana-PE, que gere as permissionárias de ônibus da região, em busca de um posicionamento. A empresa está apurando o caso para poder emitir nota.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em busca de mais informações sobre o caso, e segue no agaurdo pelo retorno. O canal segue aberto.

