Médico pernambucano morre em grave acidente que interditou a BR-101 e envolveu vários veículos

A- A+

Uma das duas vítimas fatais do grave acidente de trânsito no km 120 da BR-101, na divisa entre Pernambuco e Paraíba, ocorrido na tarde dessa terça-feira (8), era o médico pernambucano identificado como Martônio Igor Lima e Silva, de 39 anos.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o sinistro, que aconteceu por volta das 16h10 dessa terça, envolveu uma carreta, um caminhão e quatro automóveis e aconteceu no sentido Recife-João Pessoa. Ao todo, houve sete vítimas - duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Nas redes sociais, a esposa do médico pernambucano, Alexia Lima, lamentou a morte do marido. Martônio era especialista em cirurgia dermatológica e prestava atendimentos em João Pessoa.

"Ainda estou sob efeito de medicação, não consigo acreditar no que aconteceu. Não consigo entender o porquê disso, peço apenas orações para que me dêem força para passar por isso, espero um dia conseguir confortar meu coração. Seguirei em frente cuidado da nossa princesa meu amor, eu te amo pra sempre, descanse em paz! Te amo muito mais", escreveu Alexia.

A outra vítima fatal foi Wellington Villar Viana, de 59 anos, segundo a TV Globo. Ele morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na capital paraibana, após ser levado de helicóptero para a unidade e passar por procedimento médicos de emergência.



As demais cinco vítimas também foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde seguem internadas com quadro clínico estável. Confira, abaixo, o estado de saúde das vítimas.



Confira o estado de saúde das vítimas:

Homem, 41 anos, vítima de acidente de automóvel, procedente da BR-101. O paciente veio conduzido por ambulância dos bombeiros. Passou por procedimento médicos de emergência e segue em observação da cirurgia geral. Quadro clínico regular.

Homem, 53 anos, vítima de acidente de automóvel, procedente da BR-101. O paciente veio conduzido por ambulância dos bombeiros. Passou por procedimento médicos de emergência e segue em observação da cirurgia geral. Quadro clínico estável.

Homem, 29 anos, vítima de acidente de automóvel, procedente da BR-101. O paciente veio conduzido por ambulância dos bombeiros. Passou por procedimento médicos de emergência e segue em observação da cirurgia geral. Quadro clínico estável.

Mulher, 45 anos, vítima de acidente de automóvel, procedente da BR-101. A paciente veio conduzida por ambulância dos bombeiros. Passou por procedimento médicos de emergência e segue em observação da cirurgia geral. Quadro clínico estável.

Mulher, 59 anos, vítima de acidente de automóvel, procedente da BR-101. A paciente veio conduzida por ambulância dos bombeiros. Passou por procedimento médicos de emergência e segue em observação da cirurgia geral. Quadro clínico estável.

A colisão aconteceu no município de Caaporã (PB), nas proximidades da divisa com o estado de Pernambuco, e levou à interdição do trecho pela PRF, desviando o tráfego. No local do sinistro, a via passa por obra.



Às 22h48, a pista foi totalmente liberada, informou a corporação, e o tráfego voltou à normalidade pela BR-101.

Veja também

EDUCAÇÃO Cidadania e responsabilidade são temas da Semana de Educação Digital