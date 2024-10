Mães de Pernambuco abre mais 10.165 vagas para benefício mensal de R$ 300; confira regras

A- A+

O Programa Mães de Pernambuco abriu, nesta terça-feira (8), mais 10.165 vagas para o benefício de R$ 300 mensal oferecido para mulheres em situação de vulnerabilidade no Estado.



Para receber o auxílio, é preciso cumprir cinco critérios:



- Ser responsável familiar;

- Residir em Pernambuco;

- Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados,

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses)

- Não possuir vínculo empregatício formal.



Como se inscrever?

Para receber o benefício, as mulheres que se enquadram nos critérios acima devem acessar o site do programa e confirmar sua participação. Em seguida, devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.



O sistema informará se a mulher é elegível e se está dentro das vagas. Em caso positivo, basta confirmar o interesse em participar. Se não estiver dentro das vagas, a mulher será informada sobre sua posição na fila de espera.



Confirmação e pagamento

Segundo o governo, o novo ciclo de confirmação vai até o dia 29 de outubro. Já os valores, entrarão na folha de pagamento de novembro, podendo ser depositados até o 5º dia útil.



Nesta nova etapa, houve uma atualização da base de dados, com referência aos cadastros do CadÚnico atualizados até julho de 2024.



Com isso, o mapeamento das 100 mil mulheres mais vulneráveis de Pernambuco foi atualizado, permitindo que o programa identifique e chegue até elas.



Em parceria com o Governo de Pernambuco, a Caixa Econômica Federal está enviando os cartões do programa às residências das beneficiárias e operacionalizando os pagamentos.



Se a beneficiária ainda não recebeu o cartão, poderá sacar o valor nas agências da Caixa, apresentando um documento com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.





6ª parcela paga

Em paralelo ao novo ciclo de confirmação, o Governo de Pernambuco realizou o pagamento da 6ª parcela do Programa para 91.267 mulheres. Ao todo, mais de 100 milhões já foram destinados ao Programa nos últimos seis meses.

O pagamento da primeira parcela, em 13 de maio, beneficiou 72.461 mulheres. A segunda parcela, em 7 de junho, beneficiou 81.876 mães. Já a terceira parcela, em 5 de julho, foi destinada a 85.669 mulheres.



A quarta parcela, com pagamento realizado em 7 de agosto, beneficiou 89.999 mães, e na quinta, em 6 de setembro, 91.385 mulheres pernambucanas receberam o auxílio.

O Mães de Pernambuco, iniciativa administrada pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), tem os recursos para custeio garantidos no orçamento de 2024, oriundos do Tesouro Estadual.



O Governo do Estado está investindo R$ 360 milhões por ano no programa. A meta é alcançar 100 mil mulheres em todo o Estado.



Para participar do Programa Mães de Pernambuco, acesse o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br.

