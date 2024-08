A- A+

Veja quem tem direito Mães de Pernambuco: governo abre 10.875 novas vagas para benefício de R$ 300. Veja quem tem direito De acordo com o governo, mulheres na lista de espera têm preferência nesta etapa

O programa Mães de Pernambuco abre, nesta quinta-feira (22), um novo ciclo de confirmação para o pagamento do benefício mensal de R$ 300.

O auxílio é pago às mulheres mais vulneráveis do Estado e o governo estadual tem como objetivo alcançar 100 mil mães.

Desde que o programa foi lançado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), em março deste ano, já foram beneficiadas cerca de 97,5 mil mulheres.

Para esta nova etapa do programa Mães de Pernambuco, que conta com 10.875 vagas, a preferência será de mães que estão na lista de espera.

Para receber o auxílio, as mulheres precisam cumprir simultaneamente cinco critérios:

- Ser responsável familiar;

- Residir em Pernambuco;

- Ser beneficiária do programa Bolsa Família com dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados;

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e

- Não possuir vínculo empregatício formal.

As mulheres que atenderem aos critérios de participação do programa podem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br para realizar a confirmação e aderir ao benefício até 19 de setembro.

Mães de Pernambuco: governo do Estado abre nova rodada de confirmações (Foto: Vinícius Lins/SAS)



O secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), Carlos Braga, explica a prioridade do novo ciclo de confirmação.

“Priorizamos mulheres na lista de espera e abrimos novas vagas devido à saída de beneficiárias que não atendem mais aos critérios de elegibilidade ou que não fazem mais parte do programa, como crianças que ultrapassaram a faixa etária de 0 a 6 anos”, ressalta o gestor.

Mães de Pernambuco: como confirmar o benefício?

As mulheres devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br para aderir ao programa.

Em seguida, devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

O sistema informará se a mulher está elegível e se está dentro das vagas; em caso positivo, basta confirmar o interesse em participar do programa.

Se não estiver dentro das vagas, a mulher será informada sobre sua posição na fila de espera.

Em parceria com o Governo de Pernambuco, a Caixa Econômica Federal está enviando os cartões do programa às residências das beneficiárias e operacionalizando os pagamentos.

Se a beneficiária ainda não recebeu o cartão, pode sacar o valor nas agências da Caixa, apresentando documento com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

Em caso de dificuldades, é recomendado entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421, informando nome completo, CPF e Número de Identificação Social (NIS).

Mães de Pernambuco: estatísticas

Nos últimos meses, o Mães de Pernambuco realizou o pagamento da primeira parcela em 13 de maio, beneficiando 72.461 mulheres.

A segunda parcela, em 7 de junho, beneficiou 81.876 mães, e a terceira parcela, em 5 de julho, foi destinada a 85.669 mulheres.

Já na quarta parcela, com pagamento realizado em 7 de agosto, 89.999 mães foram beneficiadas, um aumento de 4.330 em comparação com o mês anterior.

Veja também

BRASIL Filhos? Cada vez menos, e só depois dos 30: idade média das mães brasileiras será de 31,3 em 2070