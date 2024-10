A- A+

COLISÃO BR-101 tem trecho interditado no sentido Recife-João Pessoa após grave acidente Motoristas estão sendo direcionados pela PRF para uma rota alternativa

Registrado na tarde desta terça-feira (8), um grave acidente de trânsito no km 120 da BR-101 está causando um grande congestionamento na rodovia no sentido Recife - João Pessoa.

A colisão, que aconteceu no município de Caaporã (PB), nas proximidades da divisa com o estado de Pernambuco, levou à interdição do trecho pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A medida foi tomada em razão da dimensão do acidente, que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

De acordo com a PRF, o sinistro envolveu uma carreta, um caminhão e quatro automóveis.



Rota alternativa

Para ajudar no fluxo de veículos, equipes do órgão federal foram deslocadas até o local e estão orientando os motoristas a utilizarem um desvio pela PB-044.

Em seguida, os condutores são orientados a se dirigirem a João Pessoa pela PB-008.

Apesar da ação dos agentes, o congestionamento atingiu a marca de seis quilômetros na noite desta terça-feira. Por enquanto, não há previsão de liberação do trecho bloqueado.

