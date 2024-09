A- A+

GRANDE RECIFE Engavetamento com três carros, moto e caminhão deixa motociclista ferido na BR-232 em Jaboatão Acidente aconteceu por volta das 7h no quilômetro 9 da rodovia federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um engavetamento entre três carros, moto e caminhão deixou um motociclista ferido, na manhã desta segunda-feira (30), em trecho da BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu por volta das 7h no quilômetro 9 da rodovia federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF informou ainda que o motorista de um dos carros envolvido no acidente parou na rodovia para pedestres atravessarem na faixa. Um caminhão que vinha atrás não conseguiu frear e o engavetamento aconteceu. Os outros veículos colidiram na sequência.

A PRF disse que depois que o caminhão empurrou os carros, a moto colidiu na lateral de um dos automóveis.

O motociclista ferido, a princípio sem gravidade, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado.

Todos os condutores realizaram o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal, segundo a PRF.

