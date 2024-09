Sertânia: motorista que transportava 156 kg de maconha em caminhonete é detido na BR-232

A- A+

O motorista de uma caminhonete foi preso em flagrante ao transportar 156 kg de maconha na BR-232, na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco.



O veículo, com placas do Mercosul, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa terça-feira (17), durante uma fiscalização no km 278 da rodovia.





A PRF informou que, durante a abordagem, a equipe sentiu um odor típico de maconha e constatou a droga na caminhonete.



A maconha estava armazenada em 10 sacos pretos, no interior e no porta-malas do veículo.

Droga estava no interior e no porta-malas do veículo | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a corporação, o motorista, que não teve o nome e idade divulgados, disse que pegou o carro emprestado com um amigo no Sertão do Estado.



A caminhonete foi abastecida com a droga e deixada em um posto de combustíveis. De lá, o motorista seguiria com a maconha até o Agreste.



A PRF informou que o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia e poderá responder por tráfico de drogas.

