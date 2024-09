A- A+

MEIO AMBIENTE Dia Nacional da Árvore: Parque Dois Irmãos, no Recife, celebra data com programação especial Série de atividades voltadas para a educação ambiental marca o próximo dia 21

O Dia Nacional da Árvore, comemorado no sábado (21), terá programação especial no Parque Dois Irmãos, no bairro homônimo da Zona Norte do Recife.

Entre 9h e 16h, visitantes terão a oportunidade de aprender sobre a importância da flora, especialmente sobre o bioma da Mata Atlântica.

A gerente geral do parque, Marina Falcão, destaca que há cerca de 900 árvores por hectare na Mata de Dois Irmãos e 700 árvores por hectare na Mata do Brejo dos Macacos — o Parque Dois Irmãos tem mais de 1.000 hectares de extensão e é dividido por essas duas matas.

“Conseguem imaginar os benefícios de todas essas árvores juntas no meio da cidade? Suas raízes protegem o solo e auxiliam na filtragem das águas das chuvas. Seu tronco e folhas também estão relacionados a processos importantes para a manutenção da vida, a fotossíntese, sequestro e estoque de carbono, ciclos hidrológicos, purificação do ar e regulação da temperatura ao redor são alguns deles. Sem falar da interação com a fauna, garantindo abrigo e alimento para uma infinidade de animais, inclusive o homem”, afirma Marina.

A programação inclui visita ao viveiro florestal para conhecer exemplares de mudas nativas e uma trilha interpretativa pelo fragmento de mata do Parque, permitindo aos visitantes contemplar o desenvolvimento das árvores e a biodiversidade local.

Para participar da trilha, é necessário realizar a inscrição no prédio administrativo do parque e usar calça comprida e sapato fechado.

Entrada do Parque Dois Irmãos, no Recife (Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco)

Programação

9h às 16h - atividades lúdicas sobre o Dia da Árvore

10h - visita ao Viveiro florestal e trilha do Visgueiro

Ingresso

O ingresso custa R$ 5 para a entrada inteira e R$ 2,50 para meia entrada. Crianças até cinco anos têm acesso gratuito.

Pessoas a partir de 60 anos, estudantes com carteira estudantil, professores e pessoas com deficiência, bem como seus acompanhantes, têm direito à meia entrada.

