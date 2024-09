Serra Talhada: carro capota em ribanceira às margens da BR-232; motorista e passageira ficam feridos

A- A+

Um capotamento deixou duas pessoas feridas às margens da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O acidente aconteceu no km 405 da pista sentido Custódia, na madrugada desta sexta-feira (20), por volta de 0h.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.



Devido ao impacto do acidente, o motorista e a passageira ficaram feridos. O carro ficou parcialmente destruído.

Acidente aconteceu no km 405 da pista | Foto: PRF/Divulgação

As vítimas, cujos nomes e idades não foram divulgados, foram encaminhadas ao Hospital de Serra Talhada.



Não há informações sobre o atual estado de saúde dos feridos.



A PRF ressaltou que, devido aos ferimentos, não foi possível realizar o exame do bafômetro no condutor do carro.

