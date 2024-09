A- A+

FAMOSOS Zé Neto: entenda tudo o que se sabe sobre o acidente do sertanejo Artista bateu a cabeça em uma barra de um veículo UTV e foi levado para o hospital pelo tamanho do corte

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, tranquilizou os fãs da dupla, no domingo, ao afirmar que o amigo passa bem depois do acidente e "já está dando risada" após o susto. O artista confirmou que o amigo bateu a cabeça em uma barra e foi levado para o hospital pelo tamanho do corte.

— Quando a gente fala de acidente, todo mundo se preocupa — disse o sertanejo, que garantiu que Zé Neto passa bem depois do episódio e "já está dando risada" após o susto.

Zé Neto estava no rancho do companheiro de dupla, em Fronteira, no Triângulo Mineiro, e andava com ele de UTV por uma trilha quando passou por um buraco e caiu. No último mês, o sertanejo havia suspendido, pelo período de 90 dias, as apresentações musicais para focar no tratamento de sua saúde mental, além de dar uma pausa nas publicações em suas redes sociais.

De acordo com o boletim assinado pelo médico Paulo Cesar Espada, José Toscano Martins Neto está "estável, consciente, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente". A nota descreve a situação do paciente até as 13h do domingo e não estima data para a alta hospitalar.



O cantor usou suas redes sociais neste domingo para mostrar o tamanho do corte e os pontos que levou na cabeça. O sertanejo mostrou o curativo e o dreno que está puxando o sangue do hematoma na cabeça, ainda inchada, e tranquilizou os fãs: "graças a Deus está tudo bem, foi só um susto para ficar mais esperto", disse, concluindo que deve ter alta ainda esta noite. Antes de tirar o curativo para mostrar os pontos, no entanto, alertou: "Se tiver estômago fraco, não olha, não". Nos stories seguintes, ele mostrou o tamanho do corte, que vai da testa até a parte de trás da cabeça.

Um pouco depois, a mulher do cantor, Natalia Toscano, também publicou em seu Instagram um vídeo sobre o estado do marido. Após passar a noite com Zé Neto no hospital, ela contou que foi em casa após a sogra chegar na unidade para rendê-la e brincou: "não dormi nada essa noite, vim pra casa tomar banho, vou comer uma coisinha e volto pra cuidar do meu Frankenstein". Natalia acrescentou que sabia o tempo inteiro do tamanho do corte, mas disse para Zé Neto que era pequeno para não "apavorar" o cantor. "Vou te contar, meu coração e meu estômago são bem fortes. Eu vim segurando a cabeça dele até aqui, mas falava que não era nada. Vi agora o vídeo que ele postou, meu Deus!", exclamou

A mulher do sertanejo, Natalia Toscano, tranquilizou os fãs e detalhou o que chamou de "acidente de percurso".

— O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José [do Rio Preto], mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem — relatou Natalia. — Foi um acidente de percurso, acontece. Fez um corte e ele está com um capacete maravilhoso.



Zé Neto - Foto: Instagram/reprodução

Pelo Instagram, a mulher mostrou o marido deitado, com um curativo na cabeça. Zé Neto afirmou aos fãs que estava bem e tratou o caso com bom humor.

— A Natalia meteu um chifre em mim e eu aproveitei para tirar. Para diminuir a testa, que estava muito grande — brincou o artista.

Na manhã deste sábado, o cantor havia publicado em suas redes sociais um registro ao lado da mulher, do parceiro Cristiano e da mulher dele, Paula Viccari, desejando "um final de semana muito abençoado pra vocês".

Duas semanas atrás, o artista já havia quebrado a quarentena offline para anunciar que participaria presencialmente de um momento de orações durante a madrugada do dia 12 de setembro. Assim ele tem feito: desde que anunciou o seu afastamento dos palcos, o cantor tem reforçado a sua ligação com a religião.

Zé Neto usou sua conta no Instagram para confirmar que deu "uma pausa das redes sociais para cuidar da saúde" e que "esse tempo tem sido essencial para meu corpo e minha alma".

"Amanhã, às 4h da manhã, estarei participando do Rosário com o @freigilson_somdomonte e gostaria de convidar todos vocês para se unirem a mim nesse momento de fé e oração. Vamos juntos rezar e renovar nossas forças. Conto com vocês!", contou Zé Neto na ocasião.

Zé Neto tem participado durante os últimos tempos de 40 dias de oração fervorosa, um momento que ocorre todas as madrugadas, finalizando neste fim de semana. A Quaresma de São Miguel Arcanjo, como é chamada a reza, tem sido comandada pelo frei Gilson, a quem o sertanejo tem como amigo.

“Deus trouxe o Zé aqui. Ele está aqui para se tratar, e uma das coisas mais importantes nesse processo é cuidar da vida espiritual. O Zé tem muita fé em Deus e entende o quanto isso é importante”, disse o padre ao anunciar que Zé e a esposa, a influencer Natália Toscano, estaria com ele durante o momento espiritual. “Muita gente está passando pelo que você está passando”, afirmou ele.

Afastado dos palcos dos shows sertanejos, o cantor fez um dueto especial com o frei durante o live em que cantou diversas músicas católicas durante mais de meia hora (”as moda pra Deus”, como o sertanejo brinca). Frei Gilson até aproveitou para pedir para que Zé Neto cantasse uma composição nova que dedica a Deus.

Ajuda de Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo está organizando um grupo de cantores para ajudar Zé Neto. Em entrevista ao site Conceito Sertanejo, ele contou que ter combinado com Giovani, da dupla Gian & Giovani, e Edson, de Edson & Hudson, passar uns dias na casa do cantor.

"Eu até propus para a família e empresário dele, liguei, falei. Estava organizando uma turma de amigos, dentre eles estava o Giovani, o Edson, do Edson & Hudson. A gente ia juntar uns quatro ou cinco, para pegar o avião aqui em São Paulo, ia baixar lá na casa dele e falar assim: 'ó, viemos aqui ficar uns três, quatro dias com você'. Ia levar minha sanfona, e a gente ia ficar com ele lá uns três, quatro dias, o tanto que ele quisesse, cantando e tocando com ele para dar uma levantada no astral dele", disse Zezé.

A família de Zé Neto, no entanto, pediu que os amigos esperassem mais.

"A família pediu mais um tempo, estava ainda bem chateado... Não sei como explica isso. Ainda estava bem baqueado. Estamos só aguardando. Tudo é no tempo de vocês, da família. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé, amizade mesmo por ele. É um cara que tem um coração maravilhoso, é um meninão no bom sentido. Sou apaixonado pelo Zé. É um cara muito especial, ele a família.

Veja também

LUTO Kris Kristofferson, ator de 'Nasce uma estrela' e lenda da música country, morre aos 88