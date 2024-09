A- A+

LUTO Kris Kristofferson, ator de 'Nasce uma estrela' e lenda da música country, morre aos 88 Autor de canções como 'Me and Bobby McGee', sucesso na voz de Janis Joplin, músico era conhecido pelo teor literário de suas composições

O cantor e compositor americano Kris Kristofferson, considerado uma lenda do country e que equilibrou com habilidade uma prolífica carreira de ator com sua música, morreu aos 88 anos no sábado (28), em sua casa em Maui, no Havaí. A família do músico confirmou sua morte na noite de domingo, dizendo que ele “faleceu em paz” em casa na noite anterior.

Autor de canções como “Me and Bobby McGee”, gravada por Janis Joplin, e “Help Me Make It Through the Night” (Sammi Smith, 1971), Kristofferson era admirado pela coragem, vulnerabilidade emocional e habilidade literária de suas composições country, e frequentemente liderou as paradas country dos EUA. Suas músicas foram regravadas ainda por nomes como Gladys Knight, Johnny Cash e Ray Price.



Mais tarde, ele teve uma segunda carreira de sucesso em filmes: em meados dos anos 70, trabalhou com diretores de cinema como Martin Scorsese e Sam Peckinpah, e ganhou um Globo de Ouro por sua atuação ao lado de Barbra Streisand no remake de 1976 de "Nasce uma estrela".

Nos anos 80, Kristofferson retomou sua carreira na música, colaborando com artistas como Willie Nelson e participando do supergrupo Highwaymen. Mais tarde, teve que lidar com problemas de saúde, relacionados a perdacde de memória, e com diagnósticos equivocados, até ser diagnosticado com doença de Lyme, em 2016.

Nascido no Texas em 1936, Kristofferson cursou o ensino médio na Califórnia e estudou literatura na faculdade nos EUA e na Inglaterra, desejando ser romancista, mas acabou inspirado pela cena rock’n’roll que surgia. Mais tarde, voltou a Nashville para seguir a carreira de músico.

Kristofferson deixa sua esposa, Lisa; oito filhos e sete netos, que assinaram uma declaração pública sobre sua morte: "Somos todos muito abençoados pelo tempo que passamos com ele. Obrigado por amá-lo todos esses anos, e quando você vir um arco-íris, saiba que ele está sorrindo para todos nós.”

