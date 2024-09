A- A+

Famosa pelos papéis na saga de Harry Potter e na série Downton Abbey, a atriz Maggie Smith morreu aos 89 anos, informou a família nesta sexta-feira. Em comunicado, os filhos dela, Toby Stephens e Chris Larkin, anunciaram o falecimento da mãe.

"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", diz a nota.

Os filhos da atriz agradeceram à equipe do hospital Chelsea and Westminster "por seus cuidados e gentileza incansável durante seus últimos dias" e pediram privacidade para lidar com o luto. A causa da morte de Maggie não foi detalhada.





A atriz, cujo nome de batismo é Margaret Natalie "Maggie" Smith, nasceu em Ilford, Essex, Reino Unido e trilhou uma carreira no teatro, cinema e televisão. Ela apareceu em mais de 60 filmes, se notabilizando pela participação nos filmes do bruxo Harry Potter, como a icônica professora Minerva McGonagall, a partir de 2001.

Em 2008, durante as gravações de "Enigma do Príncipe", ela foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a sessões de quimioterapia. A artista fez questão de concluir as cenas da produção e recorreu à ajuda da equipe de caracterização para cobrir a falta de cabelos.

— Não fiquei nervosa – bem, eu estava –, mas não pensei que fosse nada sério porque, anos atrás, eu já tinha sentido um caroço e tinha sido levada para o hospital. Era benigno, então presumi que o novo também seria — disse ela, na época. — Foi desconcertante quando [descobriu que] não era [benigno]. Mas o tratamento é tão rápido que você não tem tempo para pensar em nada.

A artista ganhou dois Oscar durante a carreira: como Melhor Atriz, em Primavera de uma Solteirona (1969), e Melhor Atriz Coadjuvante, por Califórnia Suite (1978). Além da britânica, apenas outras seis atrizes receberam a estatueta nessas duas categorias.

Maggie foi laureada com o título de Dama da Ordem do Império Britânico em 1990. Em 2014, recebeu também a Ordem dos Companheiros de Honra por serviços prestados ao teatro.

