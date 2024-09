A- A+

Luto Morre, aos 85 anos, o ator Roberto Frota, de "Vai na fé" e "Mulheres apaixonadas" Com 55 anos dedicados ao teatro e à TV, ele é também autor do argumento original de "Se eu fosse você", sucesso do cinema brasileiros nos anos 2000

Morreu nesta terça-feira (24), aos 85 anos, no Rio de Janeiro, o ator e escritor Roberto Frota, em decorrência de uma pneumonia. Conhecido por atuar em novelas como "Terra e paixão", "Amor perfeito" e "Vai na fé", ele lutava contra um câncer de pulmão há um ano e meio.

O ator deixa a mulher, a advogada Márcia Prado, três filhos (Verônica, Nina e Thiago), e dois netos. Ele foi casado por 14 anos com a atriz Ângela Vieira, de 1983 a 1997, com quem teve uma filha, a designer Nina.

Com mais de 55 anos dedicados ao teatro e à televisão, Roberto participou de mais 40 novelas, como "Vale tudo, "Barriga de Aluguel" e "Mulheres Apaixonadas".

No teatro esteve em peças como "Bonitinha, mas ordinária" e "Adorável Hamlet".

Frota é autor do argumento original de “Se eu fosse você”, com Tony Ramos e Glória Pires, um dos grandes sucessos do cinema nacional dos anos 2000 e que rendeu duas sequências. Em 2018, o ator estreou na literatura com o romance “Mão de Flor” (Vizeu).

Filho da poeta Zuleika Castro Moreira, ele transformou em espetáculo as cartas trocadas entre a mãe o poeta Carlos Drummond de Andrade. Intitulado "Cartas a uma jovem poeta", o espetáculo estreou em 2021.

O velório de Roberto Frota está marcado para quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Caju, entre 12h e 15h. Em seguida, o corpo do ator será cremado.

