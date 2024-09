A- A+

Petrolândia Gusttavo Lima tem show de R$ 1,1 mi contratado sem licitação por prefeitura do Sertão de Pernambuco Show de Gusttavo Lima foi contratado pela Secretaria de Cultura, Esportes e lazer de Petrolândia e está previsto para acontecer no próximo dia 2 de outubro

Com cachê de R$ 1,1 milhão e contrato sem licitação, o cantor Gusttavo Lima, alvo da "Operação Integration", tem show marcado para a próxima semana em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

A apresentação do artista deve ser cancelada após a Justiça determinar sua prisão preventiva, nessa segunda-feira (23). O cantor está com a família em Miami, nos Estados Unidos.

A Prefeitura de Petrolândia divulgou, no Diário Oficial do município dessa segunda, a contratação do cantor, via contrato de inexigibilidade, ou seja, sem licitação, para apresentação na festa de São Francisco de Assis, padroeiro do município. A cidade, distante 411 quilômetros do Recife, possui 34.161 habitantes.

Segundo o documento, o show de Gusttavo Lima, contratado pela Secretaria de Cultura, Esportes e lazer da cidade, por meio da "Balada Eventos e Produções LTDA", custará R$ 1,1 milhão e está marcado para o dia 2 de outubro.

Show de Gusttavo Lima foi contratado pela Secretaria de Cultura, Esportes e lazer de Petrolândia | Foto: Diário Oficial de Petrolândia

O evento, cuja programação começa nesta terça-feira (24) e segue até 4 de outubro, também conta com shows de Dilsinho, Luan Estilizado, Natanzinho Lima e Rosa de Saron, entre outros artistas.

De acordo com o Diário Oficial, a contratação foi reconhecida e ratificada pelo prefeito e candidato à reeleição de Petrolândia, Fabiano Marques (Republicanos), que assinou o documento em 6 de setembro deste ano.

A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com a gestão da cidade para saber se a prefeitura vai se posicionar sobre o valor do cachê e possível não participação de Gusttavo Lima no evento, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Além de Pernambuco, o cantor também tem apresentação marcada para este fim de semana no estado do Pará: um na sexta-feira (27), na cidade de Marabá, e o outro no sábado (28), em Parauapebas.

Em maio de 2022, Gusttavo Lima se envolveu em uma polêmica após ser contratado pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, cidade de 17 mil habitantes, pelo cachê de R$ 1,2 milhão.

A contratação do cantor também previa que a prefeitura pagasse a hospedagem de 40 pessoas da equipe do cantor "no melhor hotel da região", se responsabilizasse com os gastos diários de alimentação, fixados em R$ 4 mil, e fornecesse transporte para o artista, músicos, técnicos e produção.

Operação Integration

Na tarde dessa segunda (22), às 14h49, a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, expediu a ordem de prisão para Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima) e para o empresário Bóris Maciel Padilha.

Dentro da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro relacionada à exploração de jogos ilegais e prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, a Polícia Civil já havia apreendido um avião pertencente ao cantor.

No pedido de prisão preventiva, a juíza Andrea Calado da Cruz justifica que Gusttavo Lima "deu guarida" a investigados na Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro. A defesa do artista afirma que ele é inocente.

A decisão aponta que há uma relação de proximidade entre Gusttavo Lima e os foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha, donos da empresa Vai de Bet.

O cantor, inclusive, adquiriu, em julho deste ano, 25% das ações da empresa. A compra, diz a juíza, "acentua ainda mais a natureza questionável de suas interações financeiras".

O mandado de prisão não foi cumprido porque o cantor, a esposa, Andressa Suita, e os dois filhos deixaram o Brasil em um voo privado, que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à 1h16, com destino a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde o artista possui uma mansão.

Pouco antes da viagem internacional, o cantor marcou presença no Rock in Rio e chegou a compartilhar imagens ao lado de Roberto Medina, CEO da Rock World, que organiza o festival de música. Também publicou vídeo curtindo o show do artista Akon.

