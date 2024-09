Vestido usado por Bruna Griphao em Fernando de Noronha é vendido na internet a R$ 70

A- A+

Bruna Griphao compartilhou em seu perfil no Instagram fotos do look que usou em Fernando de Noronha na noite desta quinta-feira (26). Um modelo idêntico ao vestido azul-claro com costas abertas e fenda lateral usado pela atriz e ex-BBB pode ser encontrado à venda na internet em uma varejista chinesa de fast fashion por R$ 70 (preço consultado em 27/9).

O modelo, apontado pela loja como tendência, também costuma entrar em promoção, podendo chegar a menos de R$ 40.





"Finalmente em casa", escreveu a artista na legenda da foto, que arrancou elogios dos seguidores. "Mana você fica linda de azul chega", escreveu uma. "Parece o vestido que vc usou no bbb", destacou outra. "Você deixou o vestido mais lindo do que ele é", escreveu uma fã.

