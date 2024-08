Bruna Griphao tem bolsa Prada furtada em balada na Grécia: 'Garfada na Europa'

A- A+

A viagem de Bruna Griphao com amigos em Mykonos, na Grécia, terminou de um jeito nada animador.

Prestes a embarcar no avião de volta para o Brasil, a atriz contou, por meio de stories, em seu Instagram, nesta sexta-feira (16), que teve a sua bolsa da grife italiana Prada furtada em uma balada.

“Gente, o que eu chorei ontem, vocês não estão entendendo. Eu não sou uma pessoa que dá mole com as coisas, mas aqui a galera furta mesmo. Eu estava sentada e as bolsas das meninas estavam todas do lado, mas só levaram a minha. Enfim, fiquem ligados na Europa, cheia de pickpockets”, contou ela, referenciando a expressão que virou meme algum tempo atrás.

“Chorei tanto que meu pai me ligou. Foi um segundo que eu sentei para conversar com a Rafa. Eu não tiro a bolsa do ombro, não dou mole mesmo com as coisas, sou chata mesmo. Ser garfada na Europa, que raiva! A gente vem do Rio de Janeiro... Eu engasgava ontem de tanto chorar. Eu não ia nem sair de bolsa porque achei que não combinava com a roupa”, relatou.

Antes do perrengue passado por Griphao, outras pessoas que estavam na viagem, também tiveram prejuízos.

As cantoras Anitta e Duda Beat tiveram pertences de suas malas furtados também.

“A Duda se ferrou na vinda, abriram a mala e pegaram um monte de coisa de valor. Tem que estar bem fechada. Todo mundo levou uma garfada nessa viagem, fica o aprendizado aí”, conta a atriz no vídeo.

Além das três, estavam na cidade grega celebridades como MC Daniel e a namorada, Lorena Maria, Nattan, Layla Samylle, Ivan Casabó, Vivi Wanderley, David Brazil, Rafa Uccman, Dani Calabresa e Maya Massafera.

