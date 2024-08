Dakota Johnson e Chris Martin terminam noivado após sete anos de relacionamento, diz site

A- A+

A atriz norte-americana Dakota Johnson, protagonosta de "50 Tons de Cinza", e Chris Martin, vocalista do Coldplay, terminaram relacionamento de sete anos, segundo noticiou o Daily Mail, na manhã desta sexta (16).



Segundo uma fonte do site, apesar de ainda se amarem, as intensass agendas de ambos acabaram atrapalhando a relação do casal.

"Ambos são pessoas ocupadas. Chris esteve na Europa com o Coldplay e ambos têm prioridades pessoais, paixões e compromissos de trabalhos que não se entralaçam naturalmente", disse a pessoa que não teve seu nome revelado.



No entanto, a notícia ganhou ares de boato quando uma pessoa ligada a equipe de Dakota Johnson desmentiu os rumores da separação à revista People. "Estão felizes juntos", disse a fonte.







