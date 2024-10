A- A+

AUTOMOBILISMO Acidente caótico envolvendo 28 carros bate recorde e paralisa prova da Nascar no Alabama Colisão aconteceu faltando cinco voltas para o final da Etapa de Talladega; competição foi retomada após longa pausa

O maior acidente na história da Nascar Cup Series aconteceu nesse último domingo (6), em Talladega, no Alabama, Estados Unidos. Ao todo, 28 carros ficaram presos em um acidente caótico que paralisou a etapa por um longo tempo.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, apenas parte dos pilotos escaparam do engavetamento no Talladega Superspeedway, que ocorreu a cinco voltas do fim da YellaWood 500. O líder da corrida, Austin Cindric, foi empurrado pelo Ford de Brad Keselowski.

Keselowski foi ultrapassado por Joey Logano e em poucos instantes uma reação em cadeia fez com que mais de duas dúzias de carros saíssem da pista. A fumaça dos pneus tentando frear subia em direção ao céu enquanto os carros continuavam a bater uns nos outros. Não houve feridos.

Kyle Larson, Christopher Bell, William Byron e Denny Hamlin estavam entre os poucos que escaparam da colisão, publicou o Daily Mail. Após um longa pausa, a corrida reiniciou e Ricky Stenhouse Jr. superou Keselowksi para vencer a YellaWood 500 da Cup Series.

