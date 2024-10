A- A+

TÊNIS Com apenas uma quebra, Alcaraz vence e vai às oitavas em Xangai O espanhol venceu o chinês Yibing Wu por 7/6 (7-5) e 6/3 em 1h39 de partida

Em jogo com apenas uma quebra de serviço, Carlos Alcaraz marcou sua segunda vitória no Masters 1000 de Xangai e se garantiu nas oitavas de final da competição. O espanhol venceu o chinês Yibing Wu por 7/6 (7-5) e 6/3 em 1h39 de partida.

Vindo de título em Pequim na última quarta-feira e com uma tranquila estreia em Xangai no sábado, contra o jovem chinês Juncheng Shang, Alcaraz está invicto há 11 partidas no circuito.

Desde a surpreendente eliminação na segunda rodada do US Open para o holandês Botic van de Zandschulp, o número 2 do mundo também atuou na Copa Davis e na Laver Cup.

Alcaraz agora espera o vencedor do duelo entre os franceses Gael Monfils e Ugo Humbert, em um dos vários jogos que foram atrasados por conta da chuva, que comprometeu o andamento da programação das quadras externas.

O espanhol perdeu recentemente para Monfils em Cincinnati, mas lidera o histórico por 2 a 1. Contra Humbert, venceu os dois duelos.

