TÊNIS Alcaraz estreia com vitória em Xangai; Sinner também vence e chega a 60 triunfos no ano Espanhol e italiano estão do mesmo lado da chave e podem se enfrentar em uma das semifinais do principal torneio da temporada asiática da ATP

Protagonistas da final de Pequim há apenas três dias, os números 1 e 2 do mundo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz estrearam com vitória no Masters 1000 de Xangai neste sábado. O italiano e o espanhol estão do mesmo lado da chave e podem se enfrentar em uma das semifinais do principal torneio da temporada asiática da ATP.

Alcaraz foi o primeiro a entrar em quadra. Vindo de título em Pequim e de volta à vice-liderança do ranking, o espanhol de 21 anos passou pelo chinês Juncheng Shang, de apenas 19 anos e 51º do ranking, por 6/2 e 6/3. Ele não sofreu quebras na partida e só enfrentou um break-point.

— Não estou habituado a enfrentar jogadores mais jovens do que eu — disse Alcaraz após a partida — Ele tem jogado um bom tênis ultimamente, conquistou seu primeiro título ATP (em Chengdu) e tenho certeza que vai subir no ranking. Na rede ele me disse que é um prazer dividir a quadra comigo. Esse tipo de coisa que ouço de jogadores mais jovens é ótimo.

O espanhol enfrentará mais um chinês, Yibing Wu, de 24 anos, que está voltando de lesão no pé esquerdo que o afastou por mais de um ano. Ex-número 54 do mundo, Wu ocupa hoje apenas o 540º lugar.

Sinner também vence e chega a 60 triunfos no ano - Foto: Hector Retamal/AFP

Sinner também venceu seu jogo em sets diretos. O líder do ranking mundial chegou à sua 60ª vitória na temporada ao superar o japonês Taro Daniel, 93º do ranking, por 6/1 e 6/4 em apenas 1h17 de jogo.

O italiano de 23 anos enfrenta o argentino Tomas Etcheverry, 37º colocado, na próxima rodada.

Já Novak Djokovic, D volta ao Masters 1000 de Xangai depois de cinco anos, estreou na competição com uma vitória difícil. O tetracampeão do torneio precisou de dois tiebreaks para vencer o jovem norte-americano de 20 anos e 43º do ranking Alex Michelsen por 7/6 (7-3) e 7/6 (11-9) em 1h55 de partida.

Djokovic foi campeão em Xangai nos anos de 2012, 2013, 2015 e 2018. E em sua última participação, parou nas quartas de final. Cabeça de chave 4, O sérvio agora espera o vencedor da partida entre o italiano Flavio Cobolli, 30º do ranking, e o suíço Stan Wawrinka, ex-top 3 e atual 236º colocado aos 39 anos.

