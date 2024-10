A- A+

TÊNIS Karolina Muchova derruba, no WTA 1000 Pequim, campeã do US Open e número dois do ranking WTA Em partida com reviravolta, Aryana Sabalenka, que vinha de 15 vitórias consecutivas, cai nas quartas de final da WTA 1000 Pequim

O confronto entre Aryana Sabalenka e Karolina Muchuva aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), pelo WTA 1000 em Pequim, na China. A bielorussa Sabalenka, que vinha de 15 vitórias consecutivas, como número dois do ranking, atual campeã do US Open e, consequentemente, favorita no confronto, foi derrotada pela terceira vez seguida, para a tcheca Muchova, sua - agora - algoz e número 49 do ranking.

Muchova perdia o terceiro set por 2/4, ganhou quatro games em sequência e finalizou grande atuação de reação com vitória em parciais de 7/6 (7-4), 2/6 e 6/4; finalizando o jogo em 1x2 - inclusive, é a terceira vez que o resultado se repete nos confrontos diretos entre as tenistas -, com 2h46 de duração da partida.

Agora, Muchova acumula vitórias contra Sabalenka no saibro de Roland Garros, na quadra veloz de Cincinnati e, então, na quadra dura de Pequim. A última - e única - vez que a bielorrussa saiu com o resultado positivo em cima da russa foi em 2019, quando as duas duelaram pela primeira vez em Zhuhai, também na China.

Sabalenka não resiste ao jogo de Muchova e cai - Foto: EPA/Divulgação

Retrospecto e sequência

Sabalenka não perdia desde agosto e vinha com a moral de ter conquistado tanto o Australian Open, em janeiro deste ano, quanto o US Open, no dia 7 de setembro.

Por sua vez, Muchova busca seu primeiro título desde que teve uma lesão no punho. Até então, participou de sete torneios, tendo alcançado, no máximo, um vice em Palermo, no mês de julho. Agora, a já semifinalista aguarda sua adversária na próxima fase, que pode vir a ser a russa Andreeva, nascida em 2007, número 22 do mundo, ou mesmo a chinesa 7ª do mundo, campeã olímpica e herói nacional Qinwen Zheng.



Relembre histórico da classificada contra brasileira

Karolina Muchova é rival direta da brasileira Bia Haddad, tendo vencido todos os quatro confrontos que disputou com paulista nos últimos oito anos. Em 2016, fez 2x0 no saibro; em 2022, no WTA 500, atuando na República Tcheca, repetiu o 2x0 na quadra dura coberta; em 2023, no WTA 1000, nos Estados Unidos, fez 2x1, de virada, na quadra dura descoberta; já em 2024, saiu vencedora mais uma vez por 2x0 na quadra dura descoberta de Nova Iorque, no Grand Slam, US Open.



No WTA 1000 Pequim - competição em andamento -, Bia até avançou para a segunda fase, mas acabou eliminada logo em seguida para a estadunidense Keys Madison, por 2x0 no jogo, e a revanche diante de Muchova ficou para uma próxima.

Bia Haddad e Muchova em ação no US Open 2024 - Foto: Garrett Ellwood/USTA

