Pernambuco receberá mais de R$ 41 milhões para reforçar ações de segurança pública ainda este ano

Com o objetivo de reduzir os índices de violência em Pernambuco, o Ministério da Justiça e Segurança Pública irá repassar mais de R$ 41 milhões ao Estado.

Esses recursos fazem parte de uma transferência de R$ 1,08 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinado a todos os estados e ao Distrito Federal.

Segundo a pasta, a verba deverá ser aplicada pelas gestões em iniciativas de combate ao crime organizado, defesa patrimonial, redução de mortes violentas e no enfrentamento à violência contra a mulher, além de melhorar a qualidade de vida dos profissionais de segurança pública.

Os recursos poderão ser usados para equipar as forças de segurança pública com novos armamentos, viaturas, lanchas, ambulâncias e outros veículos, como caminhões para o Corpo de Bombeiros.

Além disso, o valor permitirá a aquisição de soluções tecnológicas e a prestação de serviços relacionados à segurança pública, visando otimizar o combate ao crime e proteger a população.

Antecipação

A antecipação do repasse em três meses em relação ao ano anterior, segundo o Governo Federal, visa a facilitar a execução dos projetos pelos estados, garantindo que as ações de segurança possam ser implementadas ainda em 2024.

A diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, destacou que o primeiro repasse, no valor de R$ 235 milhões, será feito ainda nesta semana.

“O adiantamento dos repasses em relação ao ano passado é resultado de medidas de governança e de diálogo adotadas na gestão do ministro Lewandowski e do secretário Mario Sarrubbo, que facilitaram a integração dos entes federativos", esclareceu Pintarelli.

Pernambuco

Pernambuco foi o 10º estado que mais recebeu recursos, enquanto São Paulo liderou o ranking com R$ 45,7 milhões.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco destacou que aguarda a liberação dos valores para redirecionar ações prioritárias no “combate à criminalidade: redução de mortes violentas intencionais; enfrentamento da violência contra a mulher e qualidade de vida dos profissionais de segurança pública”, considerados “eixos fundamentais pactuados e aprovados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e que coincidem com as ações do Juntos pela Segurança, do Governo de Pernambuco”.

“Na prática, os recursos serão empregados na aquisição de armamentos, de equipamentos e de veículos especiais, para reforçar ainda mais a atuação das Forças de Segurança pernambucana, no enfrentamento à criminalidade”, atesta o documento.

