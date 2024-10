A- A+

Ciência Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promove conhecimento e inovação em Pernambuco Expectativa é receber até 40 mil 'curiosos' em atividades realizadas no Espaço Ciência e outros municípios do Estado

Na próxima semana, Pernambuco será palco da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Dos dias 14 até 20 de outubro, o evento irá trazer uma programação diversificada, com direito a caravana do Ciência Móvel, que vai percorrer dez cidades do Estado. Além disso, para os moradores da Região Metropolitana do Recife, uma série de atividades será realizada no Espaço Ciência. A expectativa é que 40 mil pessoas sejam contempladas com as ações.

De acordo com o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, do Espaço Ciência, Diogo Lopes de Oliveira, o objetivo da SNCT é promover ações que estimulem a curiosidade científica e o pensamento crítico da sociedade.

"O intuito é aproximar pessoas da ciência. Tanto aquelas que não estão familiarizadas, como outras que já possuem algum tipo de aproximação, comunidade acadêmica, pessoas com vontade de aprender, mas também ensinar, pois nós também aprendemos muito com os visitantes. A ciência se completa quando a sociedade participa dela", pontuou à reportagem.

Além dos sete dias de programação, neste final de semana a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai promover uma série de eventos no sábado (12), data em que é celebrado o Dia das Crianças.

A movimentação inclui passeio de barco - espelho d'água, bicicleta equilibrista, observação solar e construção e lançamento de foguetes.

Já entre os dias 14 e 20, o Espaço Ciência coloca à disposição dos curiosos palestras, oficinas, exposições e um curso gratuito de jardinagem, que oferecerá aulas remotas.

Também será realizada uma formação específica para professores sobre a temática da Semana, buscando fortalecer o ensino da ciência nas escolas. Confira toda programação ao fim da matéria.

O público ainda poderá participar de discussões sobre a importância de proteger a biodiversidade dos biomas brasileiros e o reconhecimento dos saberes tradicionais das comunidades que habitam esses ambientes, tema central da SNCT em 2024.

"Mesmo quem não tem intimidade com a ciência, tem visto que os problemas estão chegando cada vez mais perto e são reais. Estamos vendo isso achando que não estamos prejudicando a casa da gente. Esse é o intuito da semana nacional, provocar a sociedade em refletir sobre as práticas, como isso pode ser alterado para que possamos viver sustentavelemente", enfatizou o diretor.

Com atividades voltadas para outras áreas da RMR e do Interior do Estado, a SNCT vai percorrer ao longo da semana dez cidades, oferecendo interatividade e ações educativas em espaços públicos das localidades.

Serão contemplados os municípios de Olinda, Gravatá, Feira Nova, Carnaíba, Garanhuns, São João, Barreiros, Arcoverde, Itacuruba e Belém do São Francisco.

"Vamos em duas vans com equipamentos para ir em locais de fácil acesso. Ninguém precisa se cadastrar, pois todas as atividades são gratuitas, independente de idade, classe social ou crença. A ideia é fazer as atividades de maneira inclusiva, alcançando o maior número de pessoas", detalhou Diogo.

Programação Dia das Crianças - 12 de outubro

13h30 às 15h (20 fichas) - Passeio de Barco - Espelho d'Água: Os visitantes aprendem sobre energia fotovoltaica em um agradável passeio pelo espelho d'água.

13h30 às 14h | 14h30 às 15h (15 fichas a cada sessão) - Bicicleta Equilibrista: Os visitantes se aventuram em uma bicicleta suspensa por um cabo de aço e equilibrada por um contrapeso.

13h30 às 14h30 (sem fichas | livre demanda) - Observação Solar: Os visitantes têm a chance de observar o Sol e, se as condições meteorológicas permitirem, a Lua, utilizando um telescópio com proteção contra os raios solares.

15h às 15h30 (sem fichas | livre demanda) - Construção e Lançamento de Foguetes: Os visitantes aprendem a lançar foguetes de pequena escala, explorando conceitos de física e engenharia (quem desejar participar deve levar uma garrafa pet para realização da atividade).

Oficinas no Espaço Ciência - 14 a 20 de outubro

15 e 16/10 - 8h às 10h: Observação dos Rios;

16/10 - 14h e 16h | 18/10 - 8h, 10h, 14h e 16h: Bioma Arretado - Caatinga em foco;

15, 17 e 18/10 - 15h: Artroplot: um mundo invisível debaixo dos nossos pés;

15, 16, 17 e 18/10 - 13h e 15h: Mangue Runner (Atividade Parceira - Fiocruz/RJ);

15/10 - 8h e 10h | 18/10 - 8h, 10h, 13h e 15h: Eu Sou a Natureza.

Caravana Ciência Móvel

14/10 - 9h às 15h: Feira Nova

15/10 - 9h às 14h: Carnaíba

15/10 - Olinda

16/10 - Gravatá

16/10 - 9h às 16h: Garanhuns

17/10 - 9h às 16h: São João

17/10 - Barreiros

18/10 - 9h às 16h: Arcoverde

18/10 - Itacuruba

19 e 20/10 - 9h às 16h: Belém do São Francisco.

