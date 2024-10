Sudene e Rede de Instituições de Ciência mapeiam pesquisas em áreas estratégicas para o Nordeste

A- A+

Sudene e a rede de Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação – Rede ICT Nordeste estão mapeando pesquisas e projetos sobre saúde e transformação digital na indústria para o desenvolvimento da Região. A iniciativa visa promover o alinhamento com as propostas estratégicas da nova política industrial, do Governo Federal.

O levantamento consiste em realizar mapeamentos temáticos, estaduais e regionais, para territorializar as missões apresentadas na Nova Indústria Brasil (NIB). Para isso, a Rede ICT conta com a participação de 38 instituições e 266 pesquisadores na iniciativa.

Após o processo de mapear os estudos, a autarquia vai estruturar uma estratégia integrada que posicione o Nordeste como protagonista do novo cenário econômico proposto pelas políticas setoriais de desenvolvimento, pautadas na transformação digital, na neoindustrialização e na convivência produtiva e sustentável com o meio ambiente.

Expectativa

A Sudene espera ampliar a competitividade da Região a partir da identificação de novas oportunidades e parcerias a partir dos trabalhos das instituições de ciência e tecnologia. Para a superintendência, as universidade e institutos federais, quem comanda as pesquisas de interesse do mapeamento, são as que mais conhecem o território regional e possuem corpo técnico para conduzir a vanguarda das pesquisas sobre as ciências econômicas e sociais.

“Nossa atuação identifica os elos que podem integrar as atividades destes centros e posicioná-los em um ambiente de convergência para viabilizar as oportunidades que a NIB pode construir para o Nordeste. A Região é a solução para o crescimento do Brasil”, afirmou o superintendente Danilo Cabral.

Parceiro da Sudene na criação da rede de ICTs, o Consórcio Nordeste destaca que o conhecimento diversificado da produção acadêmica destas instituições proporciona imponência e pioneirismo à Região.

“Estamos inseridos na perspectiva de criar uma interação para o desenvolvimento sustentável no Nordeste. As ICTs possuem um amplo e diversificado cabedal de conhecimento que traz para perto das gestões públicas a perspectiva do engrandecimento. O fomento ao conhecimento é justamente a peça-chave para o desenvolvimento propriamente dito na gestão e na aplicação de recursos em prol desse intento”, complementou o subsecretário de programas que assiste a Câmara Temática de Ciência e Fomento, Anselmo Castilho.

