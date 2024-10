'Abraço da borboleta': conheça técnica que elimina ansiedade e estresse em 5 minutos, diz ciência

A- A+

Um dos transtornos mentais mais comuns é a ansiedade, já que cerca de 4% da população mundial a sofre, sendo caracterizada por sentimentos intensos e excessivos de medo ou preocupação. Geralmente, é acompanhada de tensão física e outros sintomas comportamentais e cognitivos, segundo a OMS.

Para lidar com esses casos e enfrentar os episódios, os psicólogos costumam dar diversas ferramentas aos seus pacientes com o objetivo de minimizar os sintomas e controlar a patologia, entre as quais estão exercícios de relaxamento, como a meditação.

Também podem ser encontradas técnicas como o abraço da borboleta, que faz parte da terapia EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares) para o reprocessamento de lembranças patogênicas, de acordo com a Revista Ibero-Americana de Psicotraumatologia e Dissociação.

Como colocar em prática o abraço da borboleta?

A técnica de autorregulação emocional do abraço da borboleta pode ser usada em qualquer episódio de ansiedade, que costuma se manifestar com palpitações, respiração acelerada, sensação de sufocamento, tensão muscular, entre outros sintomas, segundo "CuerpoMente".

Para realizá-la, sente-se com as costas retas, fechando os olhos ou baixando o olhar enquanto começa a respirar profundamente e prestando atenção nas emoções ou angústias que surgirem, segundo a Fundação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

Depois disso, cruze as mãos e coloque-as sobre o peito de maneira que seus dedos médios fiquem sobre as clavículas e os polegares apontem para o queixo. Suas mãos devem estar abertas, imitando o corpo de uma borboleta.

Alterne pequenos e suaves toques com as mãos sobre o peito, movendo-se de forma lenta e rítmica. Ou seja, se o primeiro toque for com a mão esquerda, o segundo deve ser com a direita, e assim sucessivamente.

Faça pelo menos oito séries de repetições. É importante que mantenha a respiração profunda e pare ocasionalmente para verificar se os sintomas persistem. Caso não tenham aumentado, realize mais algumas séries até que seu nível de angústia reduza significativamente.

Vale ressaltar que, se você tiver ou acreditar que pode ter ansiedade, o melhor é consultar um profissional de saúde mental antes de incluir essa técnica, já que ela pode não funcionar para todas as pessoas e pode ser necessário utilizar outras técnicas no seu caso.

Veja também

uruguai Pupilo de Mujica lidera intenções de voto para eleições no Uruguai