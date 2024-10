A- A+

Uma bebida de forte aroma e cor escura que nunca falta nas casas, mas que nem sempre é eficaz ou benéfica para todos. Existem aqueles que apreciam o sabor do café e desejam “acordar” mais, mas também sentem que a bebida aumenta os níveis de ansiedade ou provoca dor estomacal e azia. Por isso, há alguns anos começaram a ser comercializadas infusões alternativas com uma dose de cafeína reduzida ou misturas do tradicional café com ervas, especiarias e plantas.

No Dia Mundial do Café, os fãs ressaltam que combinar a infusão com cacau ajuda a aliviar os picos de ansiedade e nervosismo que a cafeína costuma ocasionar.

— Cada vez mais pessoas adotam essas alternativas porque o café, consumido puro, faz mal ou pode ser muito forte para quem não está acostumado à potência do grão — destaca a nutricionista Mercedes Engemann.

Benefícios de adicionar cacau ao café

Acredita-se que a origem da bebida esteja na cidade iemenita de Al Moka, um importante porto de exportação dos codiciados grãos de café. Durante o século XVII, tornou-se um dos principais centros de comércio de café em Iémen, destacando-se pela sua receita especial: um café doce com chocolate que era muito popular entre os visitantes e comerciantes da região.



Foto: Freepik

Com o passar dos anos, a receita se espalhou por todos os continentes, estabelecendo-se como uma das favoritas entre aqueles que apreciam sabores doces e aromas intensos.

O site especializado em saúde Medical News Today informa que a cafeína tem o poder de estimular o sistema nervoso central, por isso quem consome café costuma estar alerta e concentrado. A cafeína melhora várias funções cognitivas, como a memória e outros processos cerebrais similares.



Além disso, uma pesquisa detalha que a adição do cacau fornece uma grande quantidade de flavonoides que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, fazendo com que o órgão receba mais oxigênio.

Já um estudo científico publicado na revista Frontiers in Pharmacology revela que o cacau contém teobromina, um composto químico encontrado naturalmente em vários alimentos, especialmente nas sementes da fruta, que age de forma semelhante à cafeína e influencia positivamente o estado de ânimo.

Um estudo realizado em conjunto pelas Universidades de Wisconsin, Oregon e Georgia, nos Estados Unidos, indica a adição de cacau ao café permite maior concentração. Os participantes foram divididos em grupos para consumir quatro bebidas quentes diferentes: uma com cacau, outra com cafeína, outra com uma combinação das duas e uma com placebo.



Como resultado, as taxas de resposta foram mais rápidas entre aqueles que consumiram apenas cacau e a mistura com cafeína. Além do aumento na concentração, a pesquisa mostrou que a fruta diminuiu “os efeitos do café que produzem ansiedade”.

Foto: Freepik

— Notamos que o cacau aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhorando a cognição e a atenção. A cafeína sozinha pode aumentar a ansiedade — disse o autor do estudo, Ali Boolani, à Global News — Este projeto, em particular, descobriu que o cacau tem o poder de reduzir os efeitos da cafeína que causam desconforto e agitação.

Os pesquisadores descobriram que o café isolado tinha um efeito negativo no estado de ânimo das pessoas. Em comparação com o grupo placebo, aqueles que consumiram apenas cafeína estavam mais irritados. Em contrapartida, o consumo da fruta reduziu os sentimentos de raiva e ansiedade nos participantes.

Matías Marchetti, nutricionista e autor de livros sobre vida saudável, explica que “o cacau também tem propriedades de excitação e melhora da concentração, então, quando combinado com café, suas características estimulantes se potencializam”. No entanto, alerta que isso não ocorre em um nível farmacológico – referindo-se ao efeito que um medicamento tem – mas sempre dentro dos parâmetros do que um alimento pode alcançar.

Para a nutricionista Engemann, o benefício de adicionar cacau em pó ao café é que este não contém açúcar adicionado, permitindo ressaltar ainda mais as notas doces do café sem torná-lo uma bebida pouco saudável.

Qual é o melhor cacau para o café?

Ambos os profissionais concordam que o cacau amargo é um dos melhores tipos para adicionar ao café.

— Sempre falamos da opção sem açúcar e sem leite, pois, caso contrário, estaríamos nos referindo a um doce. Também é útil saber que as vantagens de consumi-lo não são mágicas nem exclusivas; podem ser obtidas através de vegetais e frutas — alerta o nutricionista Marchetti.

Ele acrescenta que o cacau 100% em pó é uma das melhores opções para infusões, uma vez que, nesse formato, suas propriedades são mantidas, ao evitar a dependência do açúcar ou de componentes ultraprocessados.

Por fim, ele desaconselha o consumo diário da bebida, pois isso gera tolerância e acostumamento.



— O ideal seria consumi-lo duas ou três vezes por semana para obter tanto o benefício energético quanto o prazer — destaca Marchetti.



