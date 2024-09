A- A+

ALIMENTAÇÃO Tomar café de manhã pode ajudar no combate à gordura da barriga, sugere estudo Uma investigação analisou a relação que o consumo diário da bebida na primeira refeição diária teria com o tecido adiposo visceral

O consumo diário de café foi significativamente associado a menos gordura abdominal e menores proporções de obesidade visceral, de acordo com um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM).

Um total de 3.539 pessoas (1.239 homens e 2.300 mulheres) participaram do relatório. Todos os entrevistados são de Kyoto, Japão. Para a coleta de dados, os participantes foram submetidos a um exame de saúde de rotina que incluiu antropometria (peso, altura e circunferência da cintura), pressão arterial, medição de gordura abdominal ou tecido adiposo visceral (TAV) e coleta de sangue venoso.

Para obter informações sobre consumo de café, chá verde, pão no café da manhã, tabaco, uso de medicamentos, atividade física, tempo médio diário de sono e tipo de lazer, os participantes responderam a um questionário padronizado.

De acordo com as respostas e amostragem de cada participante, uma das conclusões mais relevantes do estudo é que o consumo de café se correlacionou negativamente com os níveis de triglicerídeos e tecido adiposo visceral. Por outro lado, o consumo de chá verde apresentou correlação positiva com os triglicerídeos, embora não tenha apresentado associação com o IVA.



No estudo, os pesquisadores também analisaram o efeito da combinação de pão com café e chá verde no café da manhã.



Os resultados mostraram tomar café mais de uma vez ao dia e comer pão nesse horário foram associados a proporções significativamente menores de variáveis como obesidade, obesidade visceral e síndrome metabólica. Nesse sentido, o consumo diário de café foi associado a uma diminuição de 45,1% na obesidade visceral e a uma diminuição de 41,4% na síndrome metabólica.

Por outro lado, beber chá verde mais de uma vez por dia e comer pão no café da manhã foram associados a menores proporções de obesidade e síndrome metabólica.

Embora a adição de pão ao café da manhã tenha sido associada a menos gordura visceral e obesidade em comparação ao café preto, esse resultado pode ser devido ao aumento do consumo de café ao comer pão, pois os resultados também mostram que não há interação entre o consumo de pão na hora do café da manhã e o consumo de café e chá verde para o TAV.

O NML mencionou algumas limitações que o estudo teve e que seriam fundamentais para uma compreensão mais aprofundada da relação desta mistura alimentar. Por exemplo, este estudo não teve em conta se o pão consumido pelos participantes era integral ou branco, tendo em conta que a redução do consumo deste último está associada a um menor ganho de peso e a um menor aumento de gordura abdominal.

Finalmente, embora estes resultados forneçam uma conclusão inicial, são necessários mais estudos para identificar as razões pelas quais o consumo de pão antes do almoço reduz a prevalência da obesidade visceral e da síndrome metabólica.

