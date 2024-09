A- A+

demência Estudo: pessoas com pressão alta podem reduzir risco de demência tomando uma xícara de café por dia Estudo chinês mostrou que a cafeína pode promover a saúde da barreira hematoencefálica

Cientistas da Universidade Ningxia Medical, na China, descobriram que pessoas com pressão alta que bebem café ou chá regularmente podem ter menos risco de desenvolver demência ao longo dos anos. Isso porque estudos anteriores já haviam mostrado que pessoas com hipertensão tinham mais probabilidade de desenvolver demência do que aqueles que não tinham.

Pesquisas anteriores mostraram que beber regularmente uma quantidade moderada de café ou chá pode reduzir a inflamação. Outros estudos mostraram que também pode promover a saúde da barreira hematoencefálica, estrutura que tem a função de regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Ambos os fatores foram associados à redução do risco de desenvolver demência.

O estudo mostrou que apenas meia xícara ou uma por dia já era o suficiente para diminuir o risco de demência.

Para encontrar essa ligação entre beber bebidas com cafeína e demência, os pesquisadores recorreram ao UK Biobank, um banco de dados de dados de saúde de mais de 500.000 pessoas ao longo de vários anos. Eles também analisaram outros fatores que poderiam desempenhar um papel, como se as pessoas tinham doenças cardíacas ou outras condições, incluindo hipertensão.

Eles descobriram que pessoas com hipertensão tinham mais probabilidade de desenvolver demência do que aquelas que não tinham a condição. A pesquisa mostrou ainda que o tipo de café consumido também fazia diferença. As pessoas que moíam seus próprios grãos tinham recompensas maiores.

Porém, os especialistas afirmam que, como o estudo foi baseado em correlação, são necessárias mais pesquisas para entender melhor a ligação e ter mais respostas entre o consumo de cafeína e o risco de demência em pacientes hipertensos.

