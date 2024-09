A- A+

FESTIVAL Festival "Eu Amo Café" 2024, no Recife, RMR e Interior de Pernambuco, será em outubro As 33 cafeterias participantes venderão duplas de café e sobremesa a R$ 29,90

Essa é uma notícia para a turma fã de bom café. A 4ª edição do festival "Eu Amo Café" já tem data marcada para acontecer: será de 20 de outubro a 24 de novembro em 33 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte - no Agreste de Pernambuco.

O circuito “Eu Amo Café”, realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (ASCAPE) - mesma organização organizadora do Recife Coffee - oferece um combo batizado de “Dupla dos Sonhos”, que inclui café especial e uma sobremesa, a um preço simpático de R$ 29,90 em todas as casas participantes.

Do Recife participam 81 Coffee & Co., A Vida é Bela, Aurora Café, Borsoi Café, Café com dengo, Café do Brejo, Casa Mendez, Celeste Café, Coffee Cube, Elã Cafés Especiais, Emê Cafeteria e Bistrô, Ernest Café Bistrô, Furdunçu Café e Cultura, Kaffe, La Fuent, Livraria da Praça, O Melhor Cantinho da Cidade, Palatsi, Pingo Arte Café, Por Enquanto Café, PraMuê Café e Tal, Pure Café e Santa Clara.

Já Olinda conta com três representantes no “Eu Amo Café”: Olinda Café, Xêro e Zoco. Em Jaboatão dos Guararapes, há o Fridda Café e Nouve. Localizados no Agreste pernambucano, Arte Café, de Gravatá, e Takwary, de Taquaritinga do Norte.

“Quem ama café especial vai poder provar a mesma bebida, cappuccino, preparada por diversos baristas e com diferentes grãos e leites”, conta a barista e vice-presidente da ASCAPE, Ane Wink.

Segundo a organização do “Eu Amo Café”, a expectativa é que 80 mil pessoas circulem pelas cafeterias participantes, durante o período do festival.

“No ano passado, participaram 21 cafeterias. Neste ano, o 'Eu Amo Café' conta com 33. Um aumento expressivo, que sinaliza um crescimento no setor de cafés especiais no Estado”, analisa o presidente da ASCAPE, Daniel Oliveira.

No dia 19 de outubro, o festival promove um evento de abertura, em um parque público do Recife. É o “Café no Parque” que, nesta quarta edição, cujo local ainda será divulgado.

A quarta edição do Eu Amo Café conta com patrocínio da Produz Soluções Food Service, Azo Roasters, Kaffe Torrefação e Treinamento, Takwary, Tulla Café, Mx Copos, J3 Wear, Polilac e Koar, além do apoio do Sebrae.

SERVIÇO

4º Festival “Eu Amo Café”

Abertura: Café no Parque - 19/10, das 9h às 17h (local a divulgado em breve)

Quando: 20 de outubro a 24 de novembro de 2024

Valor da "Dupla dos Sonhos" (café + doce): R$ 29,90

Realização: Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE)

Instagram @euamocafefestival

