Os chefs Dário Costa e Janaína Torres cozinham juntos em Fernando de Noronha

A- A+

Leia também

• Chef Carmem Virgínia celebra encontro com o ator e cantor Will Smith no Rio de Janeiro

• Chef Onildo Rocha se inspira na Chapada Diamantina para menu do restaurante Notiê Priceless

No próximo dia 28 de setembro, o chef Dário Costa, que pilota o restaurante Benedita Cozinha Afetiva, em Fernando de Noronha, dá o pontapé inicial para uma sequência de eventos em que receberá outros cozinheiros para assinar menus especiais.

O primeiro encontro de Dário será com ninguém menos que Janaína Torres, uma das cozinheiras mais dinâmicas do País - sócias de cinco empreendimentos na cidade de São Paulo - Bar da Dona Onça e Merenda da Cidade, dos quais também é a chef de cozinha; A Casa do Porco (27º melhor restaurante do mundo e 4ª da América Latina, segundo o ranking The World’s 50 Best), a lanchonete Hot Pork e a Sorveteria do Centro. Janaína ainda sustenta o título de Melhor Chef Feminina no The World’s 50 Best Restaurants em 2024.

O evento

Dário e Janaína cozinharão no Benedita, ao pôr do sol, com exclusividade para um grupo de 40 convidados, no dia em que acontece a 35ª edição da Refeno - maior regata oceânica da América Latina, quando mais de 90 velejadores percorrerão as 300 milhas náuticas (560 km) que separam Recife do arquipélago.

Em Noronha, Dário e Janaína prometem preparar um menu com sotaque brasileiríssimo, incluindo salada de cinco feijões com verduras nativas e cozido de milho crioulo feito com porco e frutos do mar.



A sobremesa terá base de mandioca, chocolate branco, sorvete de baunilha, coco e chantilly.

Simultaneamente ao banquete da dupla de chefs, um churrasco de peixes e frutos do mar, em fogo de chão, completará a experiência gastronômica.

Dário e

sua ligação com o mar

Dário é cria da cidade de Santos, em São Paulo, e sempre teve uma estreita ligação com o mar. Filho de mergulhador profissional e de costureira, Dário surfou ao redor do mundo e, em 2008, teve a sua primeira experiência em cozinha profissional.

Durante um intercâmbio na Nova Zelândia, aos 19 anos, lavava louça em restaurante. Seguiu trabalhando como cozinheiro em vários estabelecimentos para viabilizar suas trips de surfe até, definitivamente, encarar a cozinha profissional.



Embarcou para a Itália e se aprofundou na identidade gastronômica do Velho Mundo - e se apaixonou de vez pela gastronomia.



Atualmente, Dário Costa está à frente dos restaurantes Madê e Paru; é responsável pela cozinha do espaço da marca Deus Ex Machina na capital de São Paulo, e o Benedita, em Fernando de Noronha, focado em frutos do mar feitos na brasa, assim como acontece nas demais casas do chef.

No período em que esteve na Itália, o chef foi 'contaminado' com a lógica base de uma das principais nações gastronômicas do mundo: o amor e o respeito pelos ingredientes locais. Lá, trabalhou com o chef Giuseppe Ricchebuono, no Ristorante Vescovado, que sustenta uma estrela no respeitado guia Michelin, na Ligúria.

Distinções

Em 2022, foi eleito Chef Revelação no prêmio Melhores do Ano da revista Prazeres da Mesa

Em 2022, ganhou o prêmio de Chef Revelação da revista Go Where Gastronomia

SERVIÇO

Dario Costa recebe Janaína Torres

Quando: 28 de setembro

Onde: Benedita Cozinha Afetiva - Rua de São Miguel, 180, Fernando de Noronha

Instagram: @benedita.noronha

Veja também

PREMIAÇÃO Confeitaria pernambucana vence Prêmio Brasil Criativo 2024