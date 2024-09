A- A+

Celebridades Chef Carmem Virgínia celebra encontro com o ator e cantor Will Smith no Rio de Janeiro Em visita ao Brasil para cantar no Rock in Rio, Will Smith chegou ao país no último domingo (15)

A chef e influenciadora Carmem Virgínia postou fotos do encontro com o ator Will Smith, que esteve no apartamento do cantor e compositor Zé Ricardo, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (17), para um jantar que reuniu Maju Coutinho, Xamã, Juliana Alves, Marcelo Adnet e outros famosos.



Will Smith chegou no país no último domingo (15). Ele se apresentará no Palco Sunset do Rock In Rio, nesta quinta (19). O ator e cantor tem aparecido ao lado de famosos brasileiros. Um dia antes, na segunda-feira (16), foi visto jantando em uma churrascaria no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

"Simplesmente hoje apresentei o Jantar dos Orixás para o @willsmith e ele amou!", escreveu Dona Carmem, seguida de uma mensagem carinhosa ao ator. "Eu te amo, você é sem dúvida a pessoa mais legal e atenciosa que eu já conheci", escreveu a chef, em inglês.

Veja:

