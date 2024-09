A- A+

ROCK IN RIO 2024 Will Smith no Rock in Rio: Saiba como vai ser a participação do astro Dois anos depois do tapa em Chris Rock no Oscar, ator que começou a carreira no rap escolheu o festival para fazer um dos primeiros shows de sua volta à carreira musical

A duas semanas da abertura, o Rock in Rio anunciou este domingo uma atração de peso: dia 19, na qual o headliner do palco Mundo é o astro inglês Ed Sheeran, o Sunset receberá uma apresentação especial do ator americano Will Smith, em sua retomada de carreira musical.

Vencedor de um Oscar, quatro Grammys, Smith voltou este ano com duas músicas, que farão parte de seu novo álbum: "Work of art" (ao lado do filho, Jaden) e "You can make it". Seu último álbum, antes de ser engolido de vez por Hollywood, foi "Lost and found", de 2005.



Um dos primeiro astros do rap, na adolescência, quando ainda era o MC Fresh Prince, ao lado do DJ Jazzy Jeff, ele foi descoberto pela TV, onde estrelou a série "Um maluco no pedaço", que fez sua fama no começo dos anos 1990.

O estrelato de Will Smith no cinema, que começou com os filmes "Os Bad Boys" (1995) e "MIB: Homens de Preto" (1997), o levou a uma bem-sucedida carreira solo fonográfica, com hits como "Gettin' jiggy wit It", "Men in Black" e "Miami".



Em sua apresentação no Rock in Rio (que será a primeira no Brasil como artista musical), ele promete mostrar os hits e as novidades, numa espécie de teaser de 20 minutos do que será o show de sua turnê mundial, em 2025.

Na letra de "Work of art", Will Smith faz alusão ao incidente na cerimônia de entrega do Oscar de 2022, quando deu um tapa no comediante Chris Rock, ofendido com a piada que este fizera sobre sua mulher: "Eu sou um santo, mas se você tocar, eu sou um selvagem." Toda a polêmica com o episódio acabou por prejudicar sua carreira cinematográfica nos últimos anos.

Smith começou a a anunciar seu retorno à música em abril deste ano, com uma participação no show de J. Balvin no festival californiano Coachella. Em junho, ele fez a estreia ao vivo de "You can make It" na festa do BET Awards e depois voltou a cantar a canção em julho, em aparição surpresa no evento de boxe La Velada Del Año.

Para divulgar a trilha de seu filma mais recente, "Bad Boys: até o fim" (na qual tem uma faixa com Sean Paul, "Light em up"), Will Smith escreveu no Instagram: "Nos últimos dois anos, tive que aprender uma maneira diferente de lidar com a adversidade — uma maneira diferente de enfrentar os tempos difíceis."

Em entrevista ao "Fantástico", Will Smith revelou a intenção de passar uma semana inteira no Rio de Janeiro - e iniciar no Rock in Rio as comemorações de seu aniversário de 56 anos, no dia 25.



Em 2013, junto com Kanye West e Kim Kardashian, o astro esteve na cidade para passar o Carnaval, assistiu o desfile na Marquês de Sapucaí e confraternizou com o cantor Naldo Benny - teve até a chance de ouvir, da sacada do hotel Fasano, o povo na rua cantando o grando hit do carioca à época, "Amor de chocolate".

