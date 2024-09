"Ainda estou aqui", de Walter Salles, emociona público e arranca elogios da crítica internacional

A- A+

Foram dez minutos de aplausos ininterruptos. Exibido pela primeira vez no último domingo (1º), durante o Festival de Veneza, em que concorre ao Leão de Ouro, o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, emocionou o público e arrancou, na ocasião, elogios da crítica internacional.



O site americano "Deadline", especializado na cobertura do universo televisivo e cinematográfico, considera que o longa pode colocar a atriz Fernanda Torres, protagonista da história, na disputa pelos principais prêmios da temporada.

A performance da artista também foi destacada pelo jornal "Hollywood Reporter". Na narrativa baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Fernanda Torres dá vida a Eunice Paiva, mulher que se viu obrigada a criar sozinha os cinco filhos depois o marido, o deputado Rubens Paiva, ser preso, torturado e morto por agentes da ditadura.







Na parte final do filme, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, faz uma participação especial ao interpretar a personagem mais velha.

"O que torna a conexão ainda mais pungente é que Fernanda Montenegro aparece como a versão idosa e enferma da protagonista — uma mulher de força silenciosa e resistência interpretada pela filha de Montenegro, Fernanda Torres, com extraordinária graça e dignidade diante do sofrimento emocional", avalia o "Hollywood Reporter".

A revista "Variety" também realçou a atuação "soberba" de Fernanda Torres, considerando que o longa é "profundamente pungente", além de "clássico na forma, mas radical na empatia". Já o "IndieWire" diz que a performance da atriz, "num emocionante registro histórico do Brasil, é tão espetacular quanto sua filmografia sugere".

"A personagem Eunice, interpretada por Fernanda Torres, possui força e estoicismo fenomenais que tornam cada momento de dor ainda mais comovente", reforça o "IndieWire".

O elenco do filme de Walter Salles, ainda sem data de estreia definida no Brasil, é encabeçado por Fernanda Torres (como Eunice) e Selton Mello (como Rubens). Trata-se do retorno de um dos maiores cineastas do país, cuja obra é comumente lembrada pela abordagem de temas sociais, em geral com bastante reconhecimento internacional. “Central do Brasil” (1998) é o mais célebre de seus filmes e deu a Salles um Urso de Ouro em Berlim e uma indicação ao Oscar.

