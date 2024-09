A- A+

CELEBRIDADES Will Smith, Katy Perry e Tyla: o que os astros internacionais do Rock in Rio estão fazendo no Brasil Jantar em churrascaria, festa em quiosque e participação no ''Estrela da casa'' são alguns dos programas

Às vésperas do segundo fim de semana do Rock in Rio, vários astros internacionais escalados para o festival já chegaram à cidade e tem se dividido entre compromissos profissionais e momentos de diversão. Pelo Brasil já estão Will Smith, que se apresenta no Palco Sunset no dia 19; Katy Perry, headliner do Palco Mundo no dia 20; e Tyla, que também faz show no dia 20, mas no Sunset, às 17h20. Ne-yo e Ed Sheeran, que se apresentam no dia 22 e 19, respectivamente, chegaram na manhã desta quarta.

Confira abaixo o que Will, Katy e Tyla — há mais tempo na cidade — tem feito.

Will Smith

No Brasil desde o último domingo, o ator e cantor tem passeado pela cidade e encontrado personalidades brasileiras. Na noite de terça-feira, ele reuniu celebridades com Maju Coutinho, Xamã e Juliana Alves num jantar comandado pela chef Carmem Virgínia, do Altar Cozinha Ancestral. Os pratos celebraram a cultura dos orixás com iguarias como torresmo, ensopadinho de sururu, acarajé, vatapá e salada com caju, castanha e brotos. Entre os doces, havia cocada e bolo de rolo.

Na noite de segunda-feira, Will jantou numa churrascaria no Aterro do Flamengo.

Katy Perry

A cantora pop chegou ao Brasil na terça-feira e, nesta quarta, já tem o primeiro compromisso profissional. A partir do meio-dia, ela entra no "Estrela da casa", reality show da TV Globo, para interagir com os confinados.

A americana, que está hospedada no Copacabana Palace, também teria um encontro com fãs marcado nesta tarde.

Tyla

A sul-africana dona do hit "Water" é uma das estrelas que mais está se divertindo no Rio — e documentando tudo em Stories no Instagram. Ela também foi flagrada dando uma festa num quiosque em Copacabana. No vídeo, ela interagiu com fãs e cantou a música nova, "Push 2 start".

Ela também foi flagrada pela Lapa, comprando caipirinha numa barraquinha de rua.

Veja também

Celebridades Chef Carmem Virgínia celebra encontro com o ator e cantor Will Smith, em seu restaurante