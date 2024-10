A- A+

RELACIONAMENTOS Síndrome do Tarzan: entenda fenômeno tóxico que tem afetado casais Entre as causas mais comuns da síndrome estão o medo da solidão e a incapacidade de lidar com o vazio emocional

Quem nunca se relacionou com alguém que ainda não havia superado emocionalmente a relação anterior. É incomodo, pois, a relação não consegue evoluir, e um membro do casal sempre estará preso no passado. Esse tipo de relação tem nome, pouco conhecido pelos brasileiros, chamado de síndrome do Tarzan.

O nome é referência ao personagem Tarzan, o garoto que cresceu na selva, foi cuidado por macacos e tem habilidade de se mover por cipós sem nunca soltar um antes de ter outro na mão.

Dessa forma, o indivíduo que sofre desse problema tende a iniciar uma nova relação sem ter conseguido encerrar emocionalmente a anterior.

Entre as causas mais comuns da síndrome estão o medo da solidão e a incapacidade de lidar com o vazio emocional. O indivíduo acaba tendo um “efeito anestésico” que o impede de refletir sobre seus erros, levando à repetição de padrões disfuncionais e dificultando o autoconhecimento.

Isso ainda pode resultar em problemas maiores como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Precisando sempre da validação do outro para se sentir completa. O melhor a se fazer é se desligar de todos os relacionamentos do passado. Realmente soltar o cipó para subir, evoluir e segurar em outro por completo.

