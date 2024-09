A- A+

NO AMOR E NA RIQUEZA Eles são milionários e triunfam no amor: veja a lista dos casais de celebridades mais ricos do mundo No mundo do entretenimento existem amores entre celebridades que transcenderam ao longo dos anos

O site especializado Celebrity Net Worth é responsável por calcular o patrimônio de figuras internacionais como atores, cantores, chefs, comediantes e políticos, entre muitos outros, e por realizar diversos rankings de personalidades com maior poder aquisitivo.



Desta vez, foi compartilhada a lista dos 100 casais de celebridades mais ricos do mundo, que inclui famosos de diferentes áreas.

Os 5 casais mais ricos do mundo

O casal de celebridades mais rico do mundo é formado pelo empresário francês do grupo Kering, François-Henri Pinault, e pela atriz mexicana Salma Hayek, que estão casados desde o Dia de São Valentim de 2009. Eles tiveram uma filha juntos chamada Valentina Paloma e vivem todos em um hotel particular do século XIX em Paris. Seu patrimônio líquido combinado é de 7,1 bilhões de dólares.

O segundo lugar na lista era ocupado por Kanye West e Kim Kardashian, mas, com a separação deles, quem agora está nessa posição são o diretor de cinema Steven Spielberg e a atriz Kate Capshaw, que se conheceram no set de Indiana Jones, em 1984.



O casal se casou em 1991 e juntos tiveram sete filhos. Ao longo dos anos, ele se transformou em um dos diretores mais importantes da história, com sucessos como Tubarão, Parque dos Dinossauros e De Volta para o Futuro. O patrimônio líquido combinado é de 3,5 bilhões de dólares.

Oprah Winfrey e Stedman Graham - Foto: reprodução

Oprah Winfrey e Stedman Graham começaram seu relacionamento em 1986 e ficaram noivos em 1992; no entanto, nunca se casaram. Ambos levaram suas carreiras ao máximo: ela como apresentadora do The Oprah Winfrey Show, que a catapultou para a fama internacional, e ele como autor de livros de autoajuda. O patrimônio líquido combinado do casal, que ocupa o terceiro lugar, é de 3,4 bilhões de dólares.

Um dos casais mais aclamados desta lista é composto pelos cantores Beyoncé Knowles e Jay Z. Os artistas se casaram em uma cerimônia privada em abril de 2008, em Nova York, e tiveram três filhos. Ambos são grandes embaixadores da música afro-americana.

Beyoncé Knowles e Jay Z - Foto: AFP

Beyoncé começou sua bem-sucedida carreira solo após ser parte do Destiny’s Child; Jay Z, por sua vez, é um dos grandes rappers dos anos 90, que se reinventou na indústria da música como produtor e empresário. O casal tem um patrimônio líquido combinado de 2,6 bilhões de dólares.

O quinto casal desta lista é formado pelo magnata bilionário Nick Candy e pela atriz e cantora Holly Valance, que se casaram em Beverly Hills, Califórnia, em 2012, em um luxuoso casamento de quatro dias que custou quase quatro milhões de dólares.



O patrimônio líquido combinado dos dois é de 1,1 bilhão de dólares. Grande parte desse valor vem de Candy, que é um promotor imobiliário de luxo no Reino Unido com sua empresa Candy & Candy, que ele administra com seu irmão Christian.

Na lista, também há casais de celebridades que não chegaram ao top 10, mas que são muito reconhecidos mundialmente.

Foto: David Beckham e Victoria Beckham - Foto: reprodução

13. David Beckham e Victoria Beckham são um dos casais mais ricos do mundo há muitos anos. Ele, como jogador de futebol, conseguiu juntar milhões de dólares, mas foram os contratos de imagem que o levaram a ter tanto dinheiro. Agora, ele atua como empresário esportivo no Inter Miami, clube do qual é coproprietário. Ela, por sua vez, após encerrar sua bem-sucedida carreira nas Spice Girls, se transformou em uma renomada estilista. Seu patrimônio líquido combinado é de 450 milhões de dólares.

17. Jada Pinkett Smith e Will Smith. A história de amor entre os dois começou nas audições para a série Um Maluco no Pedaço, onde ele teve o papel principal, mas ela não foi escolhida como Lisa Wilkes. No entanto, eles começaram a namorar em 1995, se casaram em 1997 e tiveram dois filhos. Apesar de terem afirmado que estão separados, nunca assinaram o divórcio e mantêm uma boa relação. Ele, como um ícone de Hollywood, conseguiu aumentar seu patrimônio de maneira substancial e, como resultado, o patrimônio líquido combinado do casal chegou a 400 milhões de dólares.

Justin Timberlake e Jessica Biel - Foto: reprodução

26. Justin Timberlake e Jessica Biel. O cantor e a atriz se casaram em 2012, após cinco anos de namoro. O casamento foi realizado na Itália e marcou o início de uma linda família, que ao longo dos anos alcançou um patrimônio líquido combinado de 250 milhões de dólares.

45. Ryan Reynolds e Blake Lively. Os integrantes de um dos casais mais queridos de Hollywood alcançaram um sucesso considerável na tela grande, com cada um deles tendo em seu currículo uma grande quantidade de títulos, o que os levou a ter um patrimônio de 130 milhões de dólares.

Veja também

TELEVISÃO TELEVISÃO