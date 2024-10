A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Forte candidata a sediar o Mundial Feminino Fifa 2027, Arena de Pernambuco recebe segunda inspeção Cidades-sedes da competição que será realizada no Brasil serão divulgadas no início de 2025

A Arena de Pernambuco recebeu, nesta semana, a segunda inspeção para avaliação das condições do local receber a Copa do Mundo Feminina FIFA de 2027. Até o início de 2025, espera-se que as sedes sejam confirmadas após avaliações finais das condições oferecidas para o evento.

A visita técnica foi feita nessa quinta-feira (10) por Rhiannon Martin, chefe do Departamento de Copa do Mundo Feminina da Fifa, que visitou as 12 cidades candidatas.

Junto a uma equipe de especialistas da Fifa, foi feita uma avaliação abrangente de aspectos da Arena como acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade, além da infraestrutura para transporte, aeroportos e outras instalações fundamentais.

Neste ano, esta mesma Arena foi palco do amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris entre Brasil e Jamaica, estabelecendo um novo recorde de público - 33.272 torcedores - entre jogos da Seleção Brasileira Feminina no Nordeste - movimento importante, visto que o compromisso das candidatas com o desenvolvimento do futebol feminino é um dos critérios analisados.

Além disso, o estádio, inaugurado em 2013, também já sediou torneios como a Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo da Fifa 2014 e Eliminatórias da Copas do Mundo Fifa 2018 e 2024.

Para receber a confirmação de acolher outra competição a nível global, mais uma inspeção está programada para novembro de 2024, onde as instalações de treinamento e os hotéis das equipes também serão analisados.

De qualquer forma, de acordo com nota emitida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a comitiva da Fifa expressou satisfação com os avanços desde a primeira inspeção, e o feedback reforçou o compromisso da Arena de Pernambuco em atender aos rigorosos requisitos estabelecidos.

Primeiro Mundial Feminino em solo sulamericano

Em maio deste ano, foi anunciado, no 74º congresso da FIFA, em Bangkok, na Tailândia, que o Brasil vai receber a primeira Copa do Mundo Feminina da história da América do Sul, a 10ª edição geral, vencendo a concorrência da candidatura unificada entre Alemanha, Holanda e Bélgica.

Ainda no mesmo evento, 12 estádios foram projetados como locais previstos para receber os jogos. Foram eles: Beira Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo), Maracanã, (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Arena Castelão (Fortaleza), Arena das Dunas (Natal), Arena Amazonas (Manaus), Manguerão (Belém) Arena Pantanal (Cuiabá), Mané Garrincha (Brasília), além da Arena de Pernambuco, no Recife.

A Copa do Mundo será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, e a Arena de Pernambuco espera receber, ao todo, sete jogos do Mundial - sendo cinco deles na fase de grupos, um jogo das oitavas de final e mais outro jogo das quartas de final.

