Jogadores do Botafogo brilham e Brasil vence o Chile pelas Eliminatórias; veja os gols

Tal como em meados do século passado, quando o clube era a base da Seleção Brasileira, coube ao Botafogo fazer a alegria dos torcedores brasileiros, nesta quinta-feira (10). Não com Zagallo, Garrincha ou Amarildo. Mas, sim, com Igor Jesus e Luiz Henrique.

A dupla de atacantes do Glorioso foi responsável por ajudar o Brasil a vencer o Chile, por 2x1, no Estádio Nacional, em Santiago, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado fez o time canarinho subir para a 4ª colocação, com 13 pontos. Os chilenos seguem na vice-lanterna, com apenas cinco.

Na próxima rodada, o time de Dorival Júnior recebe o Peru, na terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília.

Depois de iniciar a rodada na quinta colocação, o Brasil entrou em campo em Santiago fora da zona de classificação que dá vaga ao próximo mundial. Com a surpreendente vitória da Bolívia sobre a Colômbia, e o empate entre Venezuela e Argentina, o time verde-amarelo caiu para a sétima posição, passando a estar na zona de repescagem.

O jogo

Com a bola rolando, o que já não estava bom ficou ainda pior logo no primeiro minuto. Com toda liberdade do mundo, Loyola cruzou da direita e o baixinho Eduardo Vargas, nas costas de Danilo, cabeceou por cima de Ederson para colocar os donos da casa em vantagem.

O tento jogou um balde de água fria na equipe de Dorival Júnior, que sentiu o golpe e passou a abusar dos erros de passes e demorou a se encontrar em campo.

Com Paquetá fazendo dupla de volantes ao lado de André, e um quarteto ofensivo formado por Raphinha, Savinho, Rodrygo e Igor Jesus, aos poucos o Brasil foi tomando as rédeas do confronto e chegou a ter 75% da posse de bola na etapa inicial. Com bastante mobilidade na frente, a equipe pentacampeã só veio assustar pela primeira vez aos 27 minutos. Abner cruzou da esquerda tentando achar Igor Jesus na área, mas Maripán quase mandou contra o próprio patrimônio ao cortar o perigo.

Em seguida, foi a vez do lateral-esquerdo arriscar com desvio e ficar perto de balançar as redes a favor do Brasil. Aumentando o ímpeto, a Seleção chegou ao empate já na reta final do primeiro tempo. Sem o apoio de Danilo na direita, Savinho fez jogada individual e mandou para a área. Estreando pelo time canarinho, Igor Jesus se antecipou à marcação e testou sem chances para Cortés.

Gol do alívio

Insatisfeito com as atuações de André e Paquetá, que recebeu o segundo amarelo e está fora do jogo com o Peru, Dorival voltou do intervalo com Bruno Guimarães e Gerson, respectivamente. Com nova dinâmica no meio-campo e o Chile tentando marcar a saída de bola brasileira, sobraram espaços para a Seleção criar.

Pelo menos nos primeiros dez minutos, Raphinha e Rodrygo já tinham chegado com perigo. Aos nove, inclusive, o jogador do Barcelona até balançou as redes, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

Sem êxito na estratégia de pressionar o Brasil, Ricardo Gareca baixou as linhas chilenas, o que foi suficiente para impor dificuldades ao time brasileiro.

Vendo a equipe ser encaixotada, Dorival optou por lançar Luiz Henrique, Endrick e Gabriel Martinelli. E foi, mais uma vez, de um atleta do Botafogo, que o alívio foi conquistado. Em rara jogada individual, Luiz Henrique limpou dois e bateu colocado, aos 43, para garantir o resultado positivo.

Ficha técnica

Chile 1

Brayan Cortés; Loyola, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Thomas Galdames (Morales); Rodrigo Echeverría, Esteban Pavez (Alarcón), Darío Osorio (Tapia), Víctor Dávila (Cepeda) e Diego Valdés; Eduardo Vargas (Palacios). Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil 2

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Gerson) e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo e Igor Jesus (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Nacional (Santiago/CHI)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (ambos da ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Gols: Eduardo Vargas, ao 1' do 1T (CHI); Igor Jesus, aos 45' do 1T e Luiz Henrique, aos 43' do 2T (BRA)

Cartões amarelos: Galdames (CHI); Paquetá, Danilo (BRA)

