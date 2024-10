Colisão entre ônibus e dois carros deixa feridos em avenida de Camaragibe

A- A+

Uma colisão entre um ônibus e dois carros deixou mãe e filho feridos na manhã desta segunda-feira (14), na avenida Dr. Belmiro Correia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 6h15 e enviou equipe para o local da ocorrência.

De acordo com a Prefeitura de Camaragibe, os dois feridos, sem gravidade e que estavam em um dos carros, foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, na RMR.

Da UPA, o Samu levou um dos feridos, uma mulher de 54 anos, para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O HR confirmou a transferência da vítima e afirmou que o filho dela também foi encaminhado à unidade.

Segundo o Hospital da Restauração, os dois estão com algumas escoriações, estáveis e fora de perigo.

A causa do acidente será investigada por perícia.



