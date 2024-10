A- A+

COMPESA Manutenção emergencial deixa localidades do Recife e de Olinda sem abastecimento de água; confira Não há previsão para retorno do abastecimento, segundo a Compesa, responsável pelo serviço

Uma manutenção emergencial no sistema Alto do Céu causou a suspensão do abastecimento de água em bairros do Recife e de Olinda, informou a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Em comunicado, a companhia informou que houve um extravasamento do "standpipe", equipamento que integra a operação da adutora para regular as pressões das tubulações.

Equipes estão em campo avaliando a situação e adotando providências para o retorno mais breve possível da operação do sistema Alto do Céu e, por consequência, a regularização do fornecimento de água às áreas afetadas.

Confira a lista de locais afetados:

Recife

Aflitos, Água Fria, Alto do Deodato, Alto do Pascal, Alto José Bonifácio, Alto Santa Terezinha, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Campo Grande, Campina do Barreto, Encruzilhada, Espinheiro, Fundão, Hipódromo, Jaqueira, Linha do Tiro, Mangabeira, Parnamirim, Ponto de Parada, Porto da Madeira, Tamarineira e Torreão.

Olinda

Peixinhos e São Benedito.

"A localização do equipamento, em uma barreira, aumenta a complexidade das intervenções. Por isso, antes de qualquer ação no local, os técnicos da Compesa precisam da avaliação da Defesa Civil", explicou a companhia.

A Compesa também ressaltou que, por se tratar de um serviço emergencial, não houve tempo hábil pra avisar à população antes do desligamento do sistema. "Não poderia ser previsto com antecedência", afirmou.

