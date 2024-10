Colisão entre caminhão e ônibus que transportava universitários deixa feridos na PE-50

A- A+

Uma colisão na PE-50 entre um caminhão e um ônibus da Prefeitura de Machados, no Agreste de Pernambuco, que transportava estudantes universitários para Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, deixou feridos, na noite de sexta-feira (11).

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e enviou agentes do 21º Batalhão ao local do sinistro, nas proximidades do trevo de Chã Grande, no Agreste.

"No local, foi constatado que um caminhão colidiu com um ônibus da cidade de Machados", informou a PM.

Já o Corpo de Bombeiros disse ter enviado duas viaturas ao local, mas não chegou a atuar porque as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por populares para hospitais da região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter sido acionado para uma ocorrência com múltiplas vítimas. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

Para o local da ocorrência foram enviadas ambulâncias do Samu de Chã de Alegria, Vitória de Santo Antão, Limoeiro e Amaraji.

O Samu afirmou ter atendido dois pacientes: um homem de 32 anos levado para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, e uma mulher de 21 anos encaminhada para um hospital local.

"Ambulâncias do município realizaram o atendimento das demais vítimas", disse o Samu, por meio de nota, neste sábado (12).

Uma equipe da Unidade Regional de Polícia Científica de Palmares, na Mata Sul, esteve no local da colisão para a realização de perícias.

O laudo será encaminhado para a autoridade responsável pelo inquérito após a conclusão.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que a ocorrência foi apresentada ao plantão de Vitória de Santo Antão, "onde foram tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o encaminhamento dos condutores para realização de teste de alcoolemia".

