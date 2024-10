A- A+

Recife Trânsito: mudanças na av. Dantas Barreto, no Centro do Recife, deixam condutores com dúvidas Mudança na avenida Dantas Barreto permitirá que a via seja utilizada por diferentes tipos de veículos e receba ciclofaixa

A avenida Dantas Barreto, localizada no bairro de São José, na área central do Recife, começou a operar novos sentidos de trânsito Na manhã desta segunda-feira (14). Como toda mudança, claro, motoristas ainda estão em processo de adaptação.

O motivo da mudança foi para possibilitar maior acesso à via central, antes reservada apenas para a passagem de sete linhas de ônibus. Agora, pode ser utilizada por diferentes tipos de veículos e recebe uma nova ciclofaixa bidirecional com 1 km de extensão.

Com a alteração, o trecho entre a avenida Nossa Senhora do Carmo e a avenida Sul, anteriormente com fluxo nos dois sentidos, passará a ter mão única em direção à avenida Sul. Já a pista secundária trocou de sentido e passa agora a operar como rota para a área central da cidade, e serve como acesso aos bairros do Recife e Santo Antônio.

Um dos condutores que ficou com muita dúvida na manhã desta segunda foi o funcionário público Geovane Pereira, 59 anos. À Folha de Pernambuco, ele contou que precisou colher algumas informações para poder circular melhor com seu carro na via.



"Eu acho que essas dúvidas são iniciais. Vai levar algum tempo para as pessoas se acostumarem e se adaptarem, mas, com o tempo, acredito que vai melhorar o fluxo sim", pontuou.

Outra pessoa que passou pelo novo sentido da pista secundária da avenida foi o motociclista Bruno Barbalho, comerciante de 38 anos. Ele também aprovou a mudança. "Acho que toda mudança vem para melhorar. Todo mundo fica com dúvida no começo, mas, com orientação, todos vão se acostumar. Acho que vai melhorar bastante o fluxo", explicou.

Nova ciclofaixa

Um dos destaques da mudança vai para a nova ciclofaixa, que tem 1 km de extensão. A via é dividida em duas partes, uma na pista lateral, que, após o primeiro semáforo - sentido Afogados - tem uma transversal rumo à pista principal. A primeira etapa da malha cicloviária, no entanto, é um ponto de atenção, já que comporta apenas uma bicicleta por vez e é mais estreita que a da lista principal, que tem dois sentidos para ciclistas.

Apesar de ser um pedido de longa data, uma vez que a avenida já era utilizada por muitos ciclistas rumo a outros bairros do Centro, o projeto poderia ter sido melhor executado, como pontuou o ciclista Aderilton Sena, aposentado de 63 anos.

"Eu acho bom ter a ciclofaixa porque melhora o nosso acesso por aqui. Dá mais segurança também, porque não precisamos mais nos esfregar nos carros para passar. Mas essa primeira parte da ciclofaixa é muito estreita. Se fosse mais larga [como a da pista principal], seria melhor, porque ajudaria mais", explicou.

Para quem transita a pé, a mudança também foi percebida, muito por conta das ciclofaixas. Quem passa pela faixa de pedestres agora precisa focar atento para ambos os lados, já que podem trafegar bicicletas nas ciclovias.

"Agora está tendo maior fluxo, com mais carros e ônibus. Pode ser melhor mesmo para a gente que passa por aqui a pé, mas vamos ter que ficar atentos também. Só que acho que vai melhorar", disse o empresário Armando José da Silva, 62 anos.

Novas rotas para condutores

Agora, os condutores que chegam pela avenida Sul, vindos da Zona Oeste, podem acessar a pista local da avenida Dantas Barreto em direção ao Centro. A mudança estabelece uma nova conexão com a avenida Nossa Senhora do Carmo e a avenida Martins de Barros.

A mudança faz parte do Plano de Circulação do Centro do Recife, desenvolvido pela Prefeitura do Recife, que tem o objetivo de melhorar a conexão entre os bairros de São José, Santo Antônio e Bairro do Recife com as Zonas Sul e Oeste da Cidade. A velocidade permitida na área foi ajustada de 60km/h para 40 km/h.

Os condutores também poderão acessar a avenida Dantas Barreto a partir da Praça da República.

O fluxo em direção a Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, seguirá pela avenida Dantas Barreto, com giro à esquerda no cruzamento com a rua do Peixoto. De lá, o motorista deverá seguir pela rua Padre Muniz e Viaduto do Forte das Cinco Pontas - sentido Boa Viagem.

Os condutores com destino à Zona Oeste poderão seguir em frente pela Dantas Barreto e acessar a rua Imperial na Praça Sergio Loreto.

Para quem vier da Zona Sul pelo Viaduto do Forte das Cinco Pontas, o acesso à avenida Dantas Barreto será feito através da nova alça de acesso à avenida Sul, em seguida pela Praça Frei Caneca, Praça das Cinco Pontas, rua Vidal de Negreiros e rua Imperial para então acessar a avenida Dantas Barreto.

Ainda segundo a Prefeitura do Recife, a sinalização da área contará com uma soma de 46 travessias de pedestres, contando com a avenida Dantas Barreto e com suas transversais.

A maioria das sinalizações será semaforizada e situada perto de pontos de interesse e áreas de embarque e desembarque do transporte público.

Atuação da CTTU

Durante o período de adaptação, orientadores e agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local orientando e organizando o trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o órgão pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

