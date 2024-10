Olinda: ônibus é incendiado em Sítio Novo; "Ação foi criminosa", afirma Urbana-PE

A- A+

Um ônibus foi incendiado na manhã desta segunda-feira (14), no bairro de Sítio Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) disse que a ação foi criminosa.

O incêndio aconteceu por volta das 5h50, em um veículo da linha 825 - Jardim Brasil/Joana Bezerra, da empresa Caxangá.

No momento do ocorrido, o ônibus estava estacionado na avenida Luís Correia de Brito. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 5h56, duas viaturas de combate a incêndio foram enviadas ao local e controlaram as chamas.

A empresa Caxangá afirmou, a partir de informações iniciais, que dois homens em uma moto atearam fogo ao coletivo.



"A Caxangá vai colaborar com as investigações das autoridades competentes sobre o caso e espera que as devidas providências sejam tomadas", destacou.



A Polícia Militar também afirmou que uma equipe da Polícia Científica esteve na área e realizou a perícia.



"O laudo será encaminhado para a autoridade da Polícia Civil, que está responsável pelo inquérito e iniciou as investigações. As diligências seguirão até o esclarecimento total dos fatos", disse a PM.



Confira nota da Urbana-PE na íntegra:

"A Empresa Caxangá informa que um ônibus da linha 825 - Jardim Brasil / Joana Bezerra foi incendiado na manhã desta segunda-feira (14) em uma ação criminosa. Informações iniciais apontam que, por volta das 06h, na Av. Luiz Correia de Brito, no bairro de Campo Grande, dois homens em uma moto atearam fogo ao coletivo. Não houve feridos. A Caxangá informa ainda que vai colaborar com as investigações das autoridades competentes sobre o caso e espera que as devidas providências sejam tomadas".

