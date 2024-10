A- A+

IPOJUCA Carreta tomba, derrama combustível e causa incêndio em caminhão no Complexo de Suape Não houve feridos graves; vias ficaram interditadas, causando retenção no trânsito

Uma carreta que transportava combustível tombou na Rodovia Armínio Guilherme, no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, Litoral Sul pernambucano, no começo da tarde desta quinta-feira (10).

Com o incidente, o líquido se espalhou pela via, e, em seguida, um caminhão-tanque, que também transportava combustível, ao entrar em contato com o inflamável, pegou fogo.

Caminhão-tanque tombou na pista, em Suape, derramando combustível na via. | Foto: Reprodução/CBMPE

De acordo com a Concessionária Rota do Atlântico, o acidente aconteceu no acesso à PE-34, no quilômetro 36 da PE-009.

Nas imagens feitas por populares, é possível ver uma nuvem de fumaça preta e as chamas saindo do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), sete viaturas foram enviadas ao local para combater as chamas. As equipes conseguiram controlar o incêndio e realizaram o resfriamento do veículo.

Bombeiros controlaram as chamas e realizaram o resfriamento do caminhão-tanque. | Foto: Reprodução/CBMPE

Devido ao acidente, os dois sentidos da rodovia foram interditados, causando retenção até por volta das 17h.

Ainda de acordo com os bombeiros, houve atendimento de um dos motoristas, um homem de 29 anos, pelo socorro da Rota do Atlântico, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, mas sem apresentar ferimentos graves.

"O CBMPE informa que a ocorrência continua em andamento, com as equipes permanecendo no local para garantir a segurança e finalizar todos os procedimentos necessários", disse a corporação por meio de nota.

