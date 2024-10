A- A+

EVENTO Eduardo de Queiroz Monteiro recebe homenagem do IBEF-PE por sua trajetória empresarial Evento de homenagem contou com a participação de diversos empresários pernambucanos

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi o palestrante, nesta quinta-feira (10), da série “Trajetória Empresarial – Histórias que Inspiram”.

A iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PE) tem o objetivo de reunir grandes empresários do Estado para estreitar as conexões e promover o networking entre os participantes.

Realizada no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a nova edição do evento, com a palestra de Eduardo Monteiro, reuniu cerca de 80 convidados. Composta por diversos empresários do Estado, a plateia pôde conhecer as realizações e projetos do presidente do Grupo EQM, que fez uma apresentação sobre sua trajetória.

Durante a apresentação, Eduardo de Queiroz Monteiro detalhou sua carreira empresarial, desde o Banco Mercantil até a presidência do Grupo EQM, além de falar sobre os desafios e investimentos realizados em suas empresas.

"Trago comigo o legado da trajetória empresarial da minha família, especialmente de meu pai, meu grande líder, da relação com amigos, parceiros e lideranças do setor. Foi muito disso que me trouxe até aqui, mas essa jornada está longe de ser concluída. Eu espero que tenhamos saúde e força para continuar essa luta e que a nova geração entenda a importância da harmonia na construção dessa estrada", afirmou Eduardo durante o discurso.

O evento também contou com a presença do diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; do diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; da diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; dos diretores do Grupo EQM, Joanna Costa, Leonardo Monteiro e Eduardo Cunha; do assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; do advogado Renato Rissato; e da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

