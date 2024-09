A- A+

VISITA Superintendente de Varejo do BB, Henrique Dantas visita a Folha de Pernambuco Segundo o executivo, o Banco do Brasil deve desembolsar R$ 2 bilhões com Plano Safra 2024/2025 em Pernambuco. Três primeiros meses do programa no Estado já somam cerca de R$ 500 milhões

O superintendente de Varejo do Banco do Brasil em Pernambuco, Henrique Dantas, acompanhado do assessor de Comunicação Ernani Macena, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira, onde foi recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, o diretor Operacional José Américo Góis, a gerente de Mercado Tânia Campos e a editora-chefe Leusa Santos.

Antes da visita, Henrique Dantas, concedeu uma entrevista ao programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, comandado pelo jornalista Jota Batista. Durante a entrevista o superintendente disse que para o Plano Safra 2024/2025, já considerado o maior da história, a expectativa para Pernambuco é que sejam desembolsados R$ 2 bilhões, que representa um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado.

Dantas durante entrevista à Rádio Folha FM 96,7

No plano Safra anterior, para Pernambuco foi desembolsado R$ 1,3 bilhão, que já havia sido um recorde de aplicação de recursos pelo Banco do Brasil. “Nós fizemos no Banco do Brasil no ano passado R$ 230 bilhões de desembolso, foi o nosso maior desembolso histórico. Neste Plano Safra, o Banco do Brasil espera desembolsar R$ 260 bilhões, que é um crescimento de 13%”, lembrou ele.

Ainda de acordo com Dantas, de julho a setembro – os três primeiros meses do Plano Safra –, a instituição financeira deve fechar perto de R$ 500 milhões desembolsados com o programa no Estado. “Quando a gente vê o Produrto Interno Bruto (PIB) do Estado de Pernambuco avançando e muito tracionado pelo setor agropecuário, e vê o Banco do Brasil, que é o principal player desse setor no que diz respeito à concessão de crédito agrícola crescendo, a expectativa de um desenvolvimento mais acelerado começa a se concretizar em números”, explicou.

Ainda quanto ao Plano Safra, Dantas afirmou que uma das principais estratégias e direcionamentos é atender todos os segmentos. “Mas para o segmento da agricultura familiar, que é um segmento predominante em Pernambuco, nós temos um olhar especial”, disse.

Para ilustrar, Dantas revelou que dos quase R$ 500 milhões que o BB vai desembolsar nesses primeiros três meses do plano, 40% é destinado à agricultura familiar.

"É um valor muito expressivo, porque quando a gente fala em valores médios de operações, as operações de valores são um pouco menores para esses produtores, mas em quantidade de contratos (pessoas atendidas), a gente tem quase 80% dos contratos direcionados para a agricultura familiar”, ressaltou.

