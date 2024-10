A- A+

Obras Raquel Lyra e Silvio Costa Filho assinam termo para início de obra no Porto de Suape Os gestores assinam o Termo de Compromisso para as obras da 4ª fase de recuperação do molhe de Suape

A governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinam, nesta sexta-feira (11), às 15h, o Termo de Compromisso para o início das obras da 4ª fase de recuperação do molhe do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco.

O custo total da última etapa da obra é de R$ 123 milhões, sendo R$ 50 milhões oriundos do Governo Federal e R$ 73 milhões investidos pela estatal pernambucana.

O empreendimento faz parte da carteira do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). As obras terão início no mês de outubro e a previsão é de que sejam finalizadas em maio de 2028.

A intervenção integra um pacote para ampliar a segurança da infraestrutura portuária.

O empreendimento visa a recomposição do prolongamento do molhe, que havia sofrido danos na Berma Hidráulica durante os anos e tem o intuito de garantir a integridade e sua função de proporcionar condições seguras para manobra e atracação dos navios no Porto de Suape, minimizando a ação das ondas e das correntes marítimas.

Movimentação portuária

Entre janeiro e julho deste ano, a movimentação de Suape foi de mais de R$ 14 milhões, um aumento de 2,76% em relação ao mesmo período de 2023.

Atualmente, 83 empresas estão em operação no Complexo Industrial Portuário de Suape. Elas estão distribuídas em 12 polos industriais, gerando cerca de 20 mil empregos.

Veja também

banco central BC não vê resistência de regulados à transição verde, diz chefe-adjunta de departamento