Recife Bombeiros finalizam contenção dos últimos focos de incêndio em loja no bairro de São José, no Centro Por se tratar de uma loja comercial, existiam no local materiais de diversos tipos inflamáveis

Esta segunda-feira (14) amanheceu com um cenário de desolação para a loja atingida por um incêndio no domingo (13). O ponto, localizado na Rua das Calçadas, bairro de São José, Centro do Recife, recebeu trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, que finalizou, por volta das 11h, a contenção das últimas chamas.

"O trabalho começou a partir das 12h40 de ontem [segunda], e permaneceu até as 17h30. Hoje, fizemos o trabalho de rescaldo, para apagar as últimas chamas, que são os princípios de incêndio", explicou o major do Corpo de Bombeiros Helton Zovka.

A loja Futurista Baby Kids, que comercializa artigos infantis, tem 80 anos de existência. Em todo esse tempo, essa foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. O combate às chamas, inicialmente, foi realizado pelos proprietários de uma unidade da Romanel, que fica ao lado do ponto atingido. Donos e funcionários também se esforçaram, ainda no domingo, para resgatar a mercadoria que não foi atingida pelo fogo, que agora está resgatada em um local seguro.

Por se tratar de uma loja, existiam no local materiais de diversos tipos inflamáveis, como madeira e plástico, localizados em muitos pontos da estrutura, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. Para controlar os focos, agentes bombearam água do térreo para o primeiro andar.

Apesar de ter finalizado o rescaldo, no entanto, o Corpo de Bombeiros segue alerta no local. "A equipe finalizou os trabalhos, mas isso não impede de o fogo voltar. Temos que realmente analisar os materiais de incêndio. Vamos passar agora a ocorrência para a Celpe e a questão da energia fica com a Neoenergia", explicou o major Zovka.

O que diz a Defesa Civil

Agora o trabalho segue com a Defesa Civil do Recife, que fará uma inspeção do local para poder descobrir as condições da estrutura, o que causou o incêndio e quais deverão ser os próximos passos para os proprietários.



Por meio de nota, a Defesa Civil da cidade informou que oram interditados os imóveis de números 155 e 163 da Rua Direita e 92 da Rua das Calçadas. "A possível liberação dos imóveis dependerá de vistoria que será feita após liberação da área pelos Bombeiros. O trânsito na Rua das Calçadas está normal", explicou o órgão.



Veja, abaixo, a nota na íntegra.

A Defesa Civil do Recife informa que foram interditados os imóveis de números 155 e 163 da Rua Direita e 92 da Rua das Calçadas. A possível liberação dos imóveis dependerá de vistoria que será feita após liberação da área pelos Bombeiros. O trânsito na Rua das Calçadas está normal. A Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelo telefone 0800.081.3400, que é gratuito e funciona 24h por dia.

