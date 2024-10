Dia dos professores é feriado? Entenda origem e veja como será expediente nas escolas

A- A+

O Dia dos Professores, comemorado nesta terça-feira, 15 de outubro, é tradicionalmente marcado por interrupções nas atividades escolares, em reconhecimento ao trabalho dos educadores em todo o Brasil.

A data é histórica no país tem sua origem ainda no período imperial.

Origem do Dia dos Professores

No dia 15 de outubro de 1827, Pedro I, imperador do Brasil à época, assinou um Decreto Imperial que criou o Ensino Elementar no Brasil.

Essa determinação tratava de questões como a descentralização do ensino, salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender nas Escolas de Primeiras Letras.

Entretanto, a data em celebração ao trabalho dos educadores só veio aparecer mais de um século depois.

A "Comissão Pró-oficialização do Dia do Professor" foi formada em 1947 no estado de São Paulo, que oficializou a Lei Estadual nº 174.

Um dos líderes do movimento foi o educador Salomão Becker. As escolas de São Paulo passaram a celebrar o Dia dos Professores.

A data só virou nacional por meio do Decreto Federal nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, homologado pelo então presidente João Goulart.

Vale destacar que o Dia dos Professores não é um feriado nacional, mas sim um feriado escolar.

Alunos e professores ficam com o dia livre, porém outros serviços da sociedade como comércios e serviços não são alterados.

Expediente em Pernambuco



A data vai modificar o funcionamento de escolas e creches da rede privada e pública, na Região Metropolitana do Recife e, também, em na rede estadual de ensino de Pernambuco.

De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), nas escolas particulares, o feriado será na terça-feira, enquanto a segunda-feira (14) foi negociada como dia livre, em um acordo que transferiu as atividades para o dia 29 de janeiro, devido ao início antecipado das aulas neste ano.

Apesar disso, as instituições podem manter o expediente administrativo nesta segunda-feira, mas não haverá aulas.

Nas escolas da rede estadual, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (Seduc) informou que a paralisação das aulas ocorrerá apenas no feriado de terça-feira, com expediente normal nesta segunda-feira, 14.



A medida mantém o cronograma letivo, sem alterações no início da semana.



Já nas escolas e creches da rede municipal do Recife, não haverá funcionamento nesta segunda e terça-feira.



A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) informou que as aulas serão mantidas normalmente no Dia do Professor, já que o feriado da categoria ocorre no Dia do Servidor Publico, celebrado em 28 de outubro.

