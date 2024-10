Dia das Crianças: programação recheada neste fim de semana para a diversão dos pequenos

A- A+

Uma coisa é certa: ninguém vai ter desculpa para não levar os pequenos para curtir o fim de semana das crianças. Sábado (12) e domingo (13) prometem fazer a alegria de filhos...e pais!

Shows, brincadeiras, oficinas, recreação, parque temático e diversas outras atrações estão na programação de diversos espaços da Região Metropolitana do Recife (RMR). Confira a agenda e aproveite cada minuto de diversão.

No parque

Já é tradição: sábado (12), a partir das 15h, o Palhaço Chocolate comanda o tradicional Dia das Crianças no Parque Treze de Maio, Centro do Recife. O conhecido personagem do imaginário infantil pernambucano conduz a festa, com seus sucessos infantis, em ritmos tradicionais (ciranda, coco, frevo) e cantigas de roda.

Em mais de duas horas de shows, haverá apresentações de teatro e dança, atrações circenses, bailarinos, passistas de frevo e muitas brincadeiras, com acesso gratuito.

Foto: Divulgação



Brincadeiras

O Instituto Ricardo Brennand (IRB), na Várzea, realiza, sábado (12), o VI Festival Medieval para Crianças, das 13h às 17h, com programação para toda a família. Nos jardins do museu, jogos e brincadeiras durante toda a tarde.

A programação também terá esgrima (13h às 16h30); o espetáculo “Brincando de ser Brincante”, com a Família Los Iranzi (14h às 15h); participação do mágico Rapha Santa Cruz e dos malabaristas Delmar Camilo e Petit Lutan (15h às 16h); e show da banda Mini Rock (16h às 17h).

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do IRB ou pelo site www.institutoricardobrennand.org.br. Crianças de até 5 anos, acompanhadas dos responsáveis, não pagam; e crianças de até 12 anos pagam meia-entrada, mediante comprovação de idade.

Teatro

Neste mês de outubro, crianças de até 14 anos têm acesso gratuito à Oficina. E neste fim de semana, uma programação especial aguarda a garotada.

Sábado (12) e domingo (13), o museu promove uma oficina de teatro para crianças, com a atriz Angélica Zenith, no Teatro Deborah Brennand, localizado na Oficina, focando no corpo como importante elemento de expressão.

Serão 6 horas/aula, com disponibilidade de 30 vagas para crianças entre 7 e 11 anos. Ao final da oficina, a turma apresentará uma montagem teatral e receberá certificado de participação. Estão envolvidos na oficina dois monitores e dois professores com qualificação profissional (DRT) nas Artes Cênicas.

Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo



Oficina

O Paço do Frevo também realiza neste sábado (12) o projeto “Frevações”, que acontece em três momentos: das 11h às 12h, tem “Brincadeira e Oficina de Máscaras”, voltado para crianças de 4 a 11 anos.

Das 14h às 15h, o Quiz do Frevo, um jogo de perguntas e respostas para testar os conhecimentos de crianças a partir de 10 anos sobre os diferentes estilos do ritmo. Das 16h às 17h, acontece a Oficina de Estandartes e Flabelos, para crianças dos 4 aos 11 anos. Para participar, é preciso realizar inscrição gratuita através de formulários online e, assim, reservar sua vaga.

Cultura popular

Em uma edição especial, o Domingo Azulzinho da Estação da Luz recebe, domingo (13), a partir das 15h, apresentação do grupo 'A Bandinha'. Reunindo música, elementos da cultura popular e brincadeiras, 'A Bandinha' é um projeto lúdico-musical que se inspira no universo circense e das trupes mambembes de teatro. Os ingressos custam R$ 15 (para crianças) e R$ 30 (adultos).

Nos shoppings

Neste sábado (12), o Shopping Boa Vista irá realizar o FitDance Kids, aula de fitdance para crianças de 5 a 8 anos, que acontecerá das 15h às 16h; e o FitDance Teen, voltado para quem tem de 9 a 13 anos, das 16h às 17h30. As aulas - gratuitas - terão a participação dos personagens Power Rangers.

Já na Praça de Alimentação da terceira etapa do Boa Vista, a partir das 14h, terá apresentação do mágico Rodrigo Lima, com truques, interação com o público e ventriloquia. Indicado para crianças entre 4 e 11 anos.

O Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, segue com programação até o dia 20 de outubro.

De quinta a domingo, das 14h às 20h, no piso L4, está acontecendo um circuito de brincadeiras, com cinco atrações gratuitas: Tombo Legal, Torta na Cara, Piso Colorido, Bola Maluca e Espaço Baby.

As atividades são voltadas para crianças a partir de seis meses. Para liberação do acesso, é preciso se cadastrar no site plazacasaforte.com.br.

O Shopping Patteo promete uma programação gratuita com recreação, no piso L2 do mall, a partir das 15h30. Já na Praça de Eventos do térreo, até o dia 20 de outubro está montado um parque temático baseado no conto de fadas russo “Masha e o Urso”.

O parque conta com brinquedos interativos, como módulos infláveis, obstáculos sensoriais radicais, piscina de bolinhas e games.

Com indicação para crianças de até 12 anos, os ingressos para o parque custam R$ 50 por 30 minutos (R$ 1 a cada minuto extra). Crianças PCD (Pessoas com Deficiência) ou com TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm 50% de desconto na entrada do parque.

A Bandinha estará no "Domingo Azulzinho", da Casa Estação da Luz, neste domingo (13) | Foto: Divulgação



Até o fim do Mês das Crianças, o Shopping Tacaruna realiza o Festival Palco da Alegria, com muita música e brincadeiras, no rooftop do mall, a partir das 17h.

Sábado (12) e domingo (13), quem se apresenta no Palco da Alegria é Mari Bigio, que lança seu álbum “Brinquedo de Cantar”, que traz suingueira, samba, forró e músicas que brincam com o imaginário infantil. Haverá, também, distribuição de pipoca e algodão-doce.

Foto: Renato Moreira/ Divulgação

Capibaribe

Que tal um passeio pelo rio Capibaribe com a garotada? A Catamaran Tours realiza, sábado (12) e domingo (13), o tour “Piratas do Capibaribe”, aventura liderada pelo pirata Jack Silver (José Silva).

Com um roteiro recreativo e interativo, a atividade promove um passeio que tem como vista importantes elementos da Cidade: o painel de Luiz Gonzaga, o Caranguejo da Rua da Aurora, a Ponte Duarte Coelho, entre outros que compõem a história da Capital pernambucana.

